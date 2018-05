LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Norma SE wird nach dem starken Wachstum in den ersten vier Monaten optimistischer. Der im MDAX notierte Spezialist für Verbindungstechnologie hat seine Umsatzprognose für das laufende Jahr angehoben. Die Gewinnprognose bleibt unverändert. Das organische Wachstum ohne Währungs- und Akquisitionseffekte soll nun bei 5 bis 8 Prozent liegen. Bisher hatte Norma ein Plus von 3 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt.

Krankenhauskette Mediclin schreibt Gewinn im ersten Quartal

Der Krankenhauskonzern Mediclin hat es im ersten Quartal knapp in die schwarzen Zahlen geschafft. Trotz hoher Personalkosten erzielte das Unternehmen einen kleinen Gewinn. Der Umsatz stieg in den drei Monaten um 7,2 Prozent auf 157,7 Millionen Euro, insbesondere getragen vom Segment Postakut. Das EBIT verbesserte sich auf 0,7 Millionen Euro von minus 0,5 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das Konzernergebnis lag bei 0,2 Millionen. Im ersten Quartal des Vorjahres hatte Mediclin einen Verlust von 0,8 Millionen Euro verbucht.

Friedensforscher werfen Rheinmetall Profitmache im Jemen-Krieg vor

Einen Tag vor der Hauptversammlung haben Friedensforscher und Menschenrechtler dem Rüstungskonzern Rheinmetall vorgeworfen, am Krieg im Jemen zu verdienen. "Der Konzern nutzt seine Tochterunternehmen und Joint Ventures im Ausland, um Munition für den Jemen-Krieg zu liefern und so Gewinne zu machen", kritisierte Otfried Nassauer vom Berliner Informationszentrum für Transatlantische Sicherheit (BITS).

Novartis erhält US-Zulassung für Arzneien gegen Schilddrüsenkrebs

Novartis kann künftig ihre Kombinations-Therapie aus Tafinlar und Mekinist auch für den Einsatz bei einem bestimmten Schilddrüsenkrebs vermarkten. Die US-Gesundheitsbehörde hat die Zulassung für die bereits einzeln sowie in Kombination bei einer spezifischen Art von Hautkrebs eingesetzten Mittel erteilt, wie der Pharmakonzern mitteilte. Zudem werden sie bereits als Kombitherapie bei einem bestimmten Lungenkrebs eingesetzt.

Starbucks eröffnet erstes Café in Italien im September

Die US-Kaffeehauskette Starbucks wird ihr erstes Café im Heimatland des Espresso im September in Mailand eröffnen. Starbucks-Präsident Howard Schultz kündigte das Datum am Montag auf der Mailänder Messe "Seeds&Chips" an. Er versicherte erneut, Starbucks werde in Italien mit "Demut" auftreten.

Lockheed erhält Armee-Auftrag über 828 Millionen Dollar

Lockheed Martin hat von der US-Armee einen Auftrag im Volumen von 828 Millionen US-Dollar erhalten. Das Unternehmen soll Raketen und entsprechendes Zubehör liefern. Produziert werde in den Werken in Texas und Arkansas, teilte der Konzern mit.

ZTE bekommt wieder Teile von taiwanischem Chiphersteller

Das chinesische Telekomunternehmen ZTE bekommt von einem seiner Zulieferer wieder wichtige Teile geliefert. Die taiwanischen Behörden haben der Mediatek eine Exportgenehmigung für Smartphonechips erteilt, wie ein Sprecher von Mediatek mitteilte. Die Halbleiter werden in einer Reihe von ZTE-Smartphones verbaut. Dies sei zwar nicht die Rettung für ZTE, sagten Analysten. Ein wichtiger Teil der Lieferkette sei damit aber wiederhergestellt. ZTE war im Handelskonflikt zwischen den USA und China ins Kreuzfeuer geraten. Die US-Regierung hat eine Reihe von Unternehmen, die ZTE mit Teilen versorgen, mit einem Lieferbann belegt.

