LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Nach dem Rücktritt als Volkswagen-Chef legt Matthias Müller auch sein Mandat als Vorstand Strategie und Unternehmensentwicklung der Porsche Automobil Holding SE nieder. Darüber sei mit dem Aufsichtsrat Einvernehmen erzielt worden, teilte Porsche mit. Müller gebe sein Amt zum 30. April 2018 ab.

VW und Mitfahrdienst Didi planen umfangreiche Kooperation - Kreise

Volkswagen steht im weltgrössten Automarkt kurz vor einer weitreichenden Kooperation mit dem Mitfahrdienst Didi Chuxing. Informierte Personen sagten, dass die beiden Unternehmen ein Gemeinschaftsunternehmen gründen wollen, mit dem Mobilitätskonzepte entwickelt und Technologien in China geteilt werden sollen. Die Transaktion, die kommende Woche offiziell angekündigt werden könnte, könnte der erste Schritt in einer umfangreichen Allianz des DAX-Konzerns mit dem Mitfahrdienst sein.

Finlab will mit neuen Aktien 5,2 Millionen Euro einnehmen

Die Finlab AG will mit Ausgabe von 250.000 neuen Aktien ihr Kapital um rund 5 Prozent aufstocken. Gezeichnet werden die Papiere ausschliesslich vom Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin. Ausgegeben werden die Aktien zu je 20,75 Euro, so dass Finlab 5,2 Millionen Euro zufliessen. Das Versorgungswerk werde die Investmentstrategie und -philosophie des Unternehmens unterstützen und Finlab bei seiner Entwicklung begleiten.

Verbio senkt nach schwachem Quartal Prognose

Die anhaltenden Importe von subventioniertem Biodiesel aus Argentinien und Indonesien haben der Verbio Vereinigte Bioenergie AG das dritte Geschäftsquartal vermasselt. Darüber hinaus sind die Preise für Bioethanol anhaltend niedrig. Da kurzfristig mit keiner Änderung der Situation zu rechnen ist, erwartet der Biodieselhersteller, dass der Preisdruck auch im vierten Quartal 2017/18 anhalten wird.

Washtec bestätigt Jahresprognose trotz Gewinnrückgang

Washtec hat im ersten Quartal weniger Umsatz und Gewinn gemacht, hält aber an der Jahresprognose fest. Die Einnahmen seien im Quartal um 9,6 Prozent auf 91,5 Millionen Euro geschrumpft, teilte der Hersteller von Autowaschanlagen mit. Den Umsatzrückgang begründete Washtec mit Grossaufträgen im Vorjahreszeitraum, die nun nicht wieder anfielen. Wegen der fallenden Erlöse sank der operative Gewinn EBIT um 55 Prozent auf 5,4 Millionen Euro. Der Auftragsbestand lag leicht unter dem hohen Vorjahresniveau.

Moody's stuft Erste Group Bank herauf

Die österreichische Bank Erste Group Bank AG bekommt eine bessere Bonitätsnote der Ratingagentur Moody's. Die vorrangigen unbesicherten Verbindlichkeiten und das Einlagenrating würden auf A2 von A3 hochgestuft, teilte Moody's mit. Der Ausblick bleibe stabil.

McDonald's übertrifft Erwartungen

Die Schnellrestaurantkette McDonald's ist unerwartet gut durch das erste Quartal gekommen. Obwohl der Umsatz um 9 Prozent auf 5,1 Milliarden US-Dollar fiel, schaffte es der US-Konzern den Nettogewinn um 13 Prozent auf 1,375 Milliarden Dollar zu steigern. McDonald's berichtete über einen Gewinn je Aktie von 1,72 Dollar. Das war nicht nur ein Gewinnwachstum von 17 Prozent, sondern übertraf die Erwartung der Analysten auch um 5 Cent. In die Restaurants kamen mehr Besucher, auf vergleichbarer Fläche stiegen die Umsätze um 5,5 Prozent. Damit sei diese Kennziffer nun das elfte Quartal in Folge gestiegen, sagte McDonald's-Chef Steve Easterbrook.

Marathon Petroleum übernimmt Raffineriebetreiber Andeavor

Die beiden US-Raffineriekonzerne Marathon Petroleum und Andeavor tun sich zusammen. Marathon übernimmt Andeavor für mehr als 20 Milliarden US-Dollar, wie beide Unternehmen mitteilten. Sie bestätigten damit eine Meldung des Wall Street Journal, das aus Kreisen über den bevorstehenden Deal berichtet hatte. Marathon zahlt rund 85 Prozent des Kaufpreises in eigenen Aktien. Eine Andeavor-Aktie wird dabei mit 152,27 Dollar bewertet, was einer Prämie von rund 24 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag entspricht. Die Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten 50 Prozent an Wert gewonnen.

Elliott stockt bei Sky auf 3,3 Prozent auf

Der aktivistische Investor Elliott hat seine Beteiligung am Bezahlfernsehsender Sky auf 3,3 Prozent von 3,1 Prozent aufgestockt. Die Position sei mit Hilfe von Derivaten erhöht worden, geht aus einer Pflichtmitteilung hervor. Vergangene Woche war erstmals bekannt geworden, dass der Investor bei Sky eingestiegen ist.

