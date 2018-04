LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Deutschlands grösste Parfümeriekette Douglas hat mehrheitlich den kleinen Konkurrenten Akzente übernommen und will damit das deutsche und europäische Online-Geschäft stärken. Zu Parfümerie Akzente gehören der Online-Shop Parfumdreams sowie 28 stationäre Filialgeschäfte in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein. Douglas kauft das Unternehmen von der Eigentümerfamilie Renchen.

Hella kooperiert in China mit Baic bei Elektronikkomponenten

Der Automobilzulieferer Hella weitet seine Partnerschaft in China mit dem Autokonzern Baic aus. Die beiden Unternehmen arbeiten künftig auch im Bereich Elektronikkomponenten zusammen. Dafür sei ein paritätisch geführtes Gemeinschaftsunternehmen mit der zur Baic gehörenden Firma BHAP gegründet worden, teilte das im MDAX notierte Unternehmen mit. Das Joint Venture soll unter dem Namen Hella BHAP Electronics firmieren.

Moody's stuft Rheinmetall auf Baa3 hoch; Ausblick stabil

Die Ratingagentur Moody's hat den Rüstungs- und Autozulieferkonzern Rheinmetall mit einer höheren Bonitätsnote versehen. Wie die Agentur mitteilte, wurde das Langfrist-Rating auf Baa3 und damit auf Investmentgrade-Niveau hochgenommen. Der Ausblick ist stabil.

S&P erhöht Uniper-Rating auf BBB; Ausblick stabil

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) gesteht dem Stromversorger Uniper eine höhere Bonitätsbewertung zu. Das Rating wurde auf BBB von BBB- hochgenommen, wie die Agentur mitteilte. Der Ausblick ist stabil. Uniper weise eine verbesserte Ergebnisstabilität und Profitabilität auf, so die Begründung der Agentur. Der Konzern verfüge über finanziellen Spielraum. Das Risiko, dass sich die Akquisition von 47 Prozent der Anteile durch Fortum negativ auf die Bonität auswirkt, sei gesunken.

LPKF verkleinert den Vorstand

Die LPKF Laser & Electronics AG hält ihren aktuellen Vorstand mit vier Mitgliedern für zu gross. Deshalb würden COO Christian Bieniek und CTO Bernd Lange ihre Vorstandsverträge nicht verlängern, teilte das Unternehmen mit. Sie würden im Laufe des Jahres aus dem Unternehmen ausscheiden.

Börsenneuling Serviceware mit starkem Wachstum im ersten Quartal

Der Softwarehersteller Serviceware hat im ersten Quartal ein deutliches Wachstum verzeichnet. Das Ergebnis legte ebenfalls zu, wurde aber von Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit dem Börsengang belastet. Das Bad Camberger Unternehmen ist seit einer Woche an der Börse notiert. Im laufenden Geschäftsjahr will Serviceware seinen Wachstumskurs fortsetzen.

CNH Industrial erhöht nach starkem Quartal die Jahresprognose

Der Traktoren- und Lkw-Hersteller CNH Industrial wird nach starkem Erstquartal optimistischer. Der Konzern, zu dem Marken wie Iveco und Magirus gehören, hob den Ausblick für das Gesamtjahr an. Der Nettogewinn kletterte im Auftaktquartal auf 196 von 43 Millionen US-Dollar. Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf 6,77 Milliarden Dollar.

Dänen auch bei zweiter Ausschreibung auf See Gewinner

Der dänische Stromkonzern Orsted ist auch bei der zweiten deutschen Ausschreibung für Windparks auf See erfolgreich gewesen. Das Unternehmen verzichtete wie in der ersten Runde teilweise ganz auf Subventionen und bekam grünes Licht der Netzagentur. Orsted, bis vor kurzem vergangenen Jahres unter dem Namen Dong firmierend, bekam den Zuschlag für die Windparks Gode Wind 04 und Borkum Riffgrund West in der Nordsee.

Sandvik übernimmt Softwarefirma Metrologic für 360 Millionen Euro

Der schwedische Industriekonzern Sandvik hat sich mit einem Zukauf verstärkt. Wie die Sandvik AB mitteilte, hat sie das französische Softwareunternehmen Metrologic für 360 Millionen Euro übernommen. Metrologic ist ein spezialisierter Anbieter von Software für Messtechnik, Automation und Roboter.

Chevron übertrifft die Erwartungen im ersten Quartal

Der US-Ölkonzern Chevron hat im ersten Quartal von höheren Ölpreisen profitiert und die Erwartungen klar übertroffen. Die Aktie legt vorbörslich um 1,6 Prozent zu. Chevron steigerte den Gewinn im Zeitraum von Januar bis März auf 3,6 von 2,7 Milliarden US-Dollar. Je Aktie verdiente der Konzern 1,90 Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten mit 1,48 Dollar gerechnet.

Colgate-Palmolive steigert Gewinn um 11 Prozent - Aktie im Minus

Colgate-Palmolive hat im ersten Quartal 634 Millionen US-Dollar verdient und damit 64 Millionen oder 11 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Bereinigt ergibt sich ein Gewinn je Aktie von 74 US-Cent, das ist 1 Cent mehr als von Factset befragte Analysten im Mittel geschätzt hatten. Der Umsatz des Konsumgüterherstellers stieg um 240 Millionen auf 4 Milliarden Dollar. Hier hatten die Beobachter 17 Millionen mehr prognostiziert.

Exxon Mobil verfehlt die Erwartungen im ersten Quartal

Der Ölkonzern Exxon Mobil hat dank der höheren Ölpreise im ersten Quartal einen Gewinnanstieg verbucht. Allerdings fiel der Gewinn niedriger aus als erwartet. Die Aktie fällt im vorbörslichen Handel um 1,2 Prozent. Exxon steigerte seinen Nettogewinn im Zeitraum von Januar bis März auf 4,65 Milliarden US-Dollar von 4,1 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

