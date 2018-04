LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Siemens ernennt Barbara Humpton als CEO für US-Geschäft

Siemens hat eine dauerhafte Lösung für die Leitung des US-Geschäfts gefunden. Barbara Humpton wird die Geschäfte in der für den DAX-Konzern wichtigen Region leiten. Die Managerin, die seit 2011 bei Siemens beschäftigt ist, werde die Stelle per Juni 2018 antreten, teilte die Siemens AG mit. Den Posten hatte bisher Siemens-Vorstand Lisa Davis kommissarisch inne.

Singulus Technologies erhält Millionenanzahlung

Der Maschinenbauer Singulus hat eine Anzahlung in Höhe eines zweistelligen Millionen-Euro-Betrags für einen im Dezember vergangenen Jahres eingegangenen Auftrag erhalten. Der Kunde China National Building Materials (CNBM) hatte bei der Singulus Technologies AG fünf Selenisierungsanlagen zur Produktion von Solarmodulen geordert.

Früherer Chairman Wiese fordert von Steinhoff Milliarden zurück

Der von einem Bilanzskandal erschütterte Möbelhändler Steinhoff kommt nicht zur Ruhe. Der frühere Chairman und Grossaktionär Christo Wiese fordert rund 59 Milliarden Rand (umgerechnet rund 3,92 Milliarden Euro) von dem südafrikanischen SDAX-Unternehmen ein. Die Forderungen werden den weiteren Angaben zufolge mit Investitionen begründet, die Wieses Vermögensverwaltung Titan in den Jahren 2015 und 2016 getätigt hatte.

Kieler Landtag billigt Verkauf der HSH Nordbank an Finanzinvestoren

Der schleswig-holsteinische Landtag hat den Verkauf der HSH Nordbank an private Finanzinvestoren gebilligt. Das Parlament stimmte am Donnerstag nach Angaben der Landtagsverwaltung in Kiel einstimmig für den von den Landesregierungen von Hamburg und Schleswig-Holstein ausgehandelten Vertrag. Auch die Bürgerschaft in Hamburg muss zustimmen. Das soll im Mai oder Juni passieren.

Erneuter Streikaufruf bei Air France

Bei der französischen Fluggesellschaft Air France soll im Mai erneut gestreikt werden. Sämtliche Gewerkschaften des Unternehmens riefen zu neuen Arbeitsniederlegungen auf, und zwar am 3. und 4. Mai sowie am 7. und 8. Mai. Die Vertreter der Kabine und des Bodenpersonals reagierten damit auf entsprechende Ankündigungen der Pilotengewerkschaften vom Mittwoch.

American Airlines verfehlt Umsatzprognose - Aktie gibt nach

American Airlines hat im ersten Quartal zwar mehr umgesetzt, die Erwartung der Beobachter dabei aber nicht ganz erfüllt. Zudem hat sich der Gewinn nahezu halbiert. Die Aktie verliert im vorbörslichen Handel in den USA 4 Prozent. Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten auf 10,401 Milliarden von 9,82 Milliarden US-Dollar.

Coca-Cola & Co schmieden in Grossbritannien Pakt gegen Plastikmüll

Im Kampf gegen Plastikmüll haben sich in Grossbritannien mehr als 40 Konzerne zu einer freiwilligen Abkehr von überflüssigen Verpackungen bekannt. Die Unternehmen, die zusammen verantwortlich für 80 Prozent der in Grossbritannien verkauften Plastikverpackungen sind, unterzeichneten am Donnerstag ein Abkommen, das zur Reduzierung der Müllmenge eine Reihe von Massnahmen vorsieht - darunter eine deutliche Verringerung von Einwegverpackungen.

Takeda-Kaufziel Shire steigert Gewinn und bestätigt Prognose

Die derzeit heftig von der japanischen Takeda umworbene Shire plc hat im ersten Quartal sowohl Umsatz als auch Gewinn gesteigert und zudem die Jahresprognose bestätigt. Der Pharmakonzern aus Dublin erzielte in den drei Monaten per Ende März einen Nettogewinn von 550,6 Millionen US-Dollar, nach 375 Millionen im Vorjahr. Der Umsatz nahm um 5,4 Prozent auf 3,77 Milliarden Dollar zu.

Fiat Chrysler steigert Gewinn um 60% - Ausblick bestätigt

Fiat Chrysler Automobiles hat trotz eines kleinen Umsatzrückgangs im ersten Quartal ein um 60 Prozent höheres Nettoergebnis erzielt. Die Prognose für das Gesamtjahr hat weiter Bestand. Unter dem Strich stand bei dem Autobauer ein Gewinn von 1,02 Milliarden Euro.

General Motors mit Gewinneinbruch wegen Restrukturierungskosten

Der US-Autobauer General Motors (GM) hat im ersten Quartal deutliche Gewinneinbussen hinnehmen müssen. Belastet wurde das Ergebnis von hohen Restrukturierungskosten in Südkorea und Produktionsausfällen in den USA. Gleichwohl übertraf der Konzern die Prognosen der Analysten mit Leichtigkeit. Der Nettogewinn sackte im Zeitraum von Januar bis März um 60 Prozent auf 1 Milliarde US-Dollar ab.

Pepsico toppt Erwartung - Nordamerikagetränkesparte enttäuscht

Der Getränke- und Snackhersteller Pepsico hat im ersten Quartal Umsatz und Ergebnis stärker als erwartet gesteigert. Das Getränkegeschäft am Heimatmarkt, das rund ein Drittel der Einnahmen liefert, hinkt der Entwicklung aber weiter hinterher. Der Anbieter von Tropicana- und Gatorade-Getränken sowie Frito-Lay-Snacks setzte in den ersten drei Monaten 12,56 Milliarden US-Dollar um, 4,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

Praxair steigert Gewinn und Umsatz - Linde-Fusion läuft nach Plan

Der US-Industriegasekonzern Praxair Inc. hat den Gewinn im ersten Quartal um fast ein Fünftel gesteigert. Der Umsatz stieg - auch wegen Rückwinds durch Wechselkurse - um 10 Prozent. Beim geplanten Zusammenschluss mit Linde, der in der zweiten Jahreshälfte vollzogen werden soll, gebe es Fortschritte bei den Zulassungsanträgen, teilte das Unternehmen aus Danbury in Connecticut mit.

Raytheon hebt Jahresprognose nach starkem Quartalsgewinn an

Raytheon, Spezialist für Rüstungselektronik aus den USA, hat den Gewinn im ersten Quartal unerwartet deutlich erhöht und seine Prognose für das Gesamtjahr 2018 etwas angehoben. Das Unternehmen aus Waltham im US-Bundesstaat Massachusetts berichtete für die ersten drei Monate 633 Millionen US-Dollar Nettogewinn oder 2,20 Dollar je Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten im Schnitt mit 2,11 Dollar gerechnet.

Elliott beteiligt sich inmitten des Übernahmekampfs an Sky

Inmitten des Übernahmewettstreits des US-Kabelkonzerns Comcast und des Medienkonzerns 21st Century Fox um den britischen Bezahlsenders Sky ist der aktivistische Investor Elliott bei der Sky plc eingestiegen. Wie aus einer Pflichtkitteilung hervorgeht, hält die Elliott Management Corp 3,1 Prozent an Sky. Zuletzt war Comcast 21st Century Fox bei der Übernahme von Sky in die Parade gefahren, indem sie 22 Milliarden britische Pfund für Sky boten.

UPS übertrifft die Erwartungen im ersten Quartal

Der US-Paketdienst UPS hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient und umgesetzt. Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel um 1,2 Prozent. Der Nettogewinn stieg auf 1,35 Milliarden US-Dollar von 1,17 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Je Aktie verdiente das Unternehmen 1,55 Dollar.

