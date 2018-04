LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Das Störfeuer des australischen Finanzinvestors Macquarie im Milliardendeal zur Neuordnung der deutschen Energiebranche hat nach Einschätzung von Innogy Aussicht auf Erfolg. Die Australier haben Interesse für das Tschechiengeschäft der Essener angemeldet, vor allem auf den Anteil Innogys an der gemeinsamen Gasnetzgesellschaft. Innogy-Netzvorstand Hildegard Müller erklärte, dass Macquarie eine Sonderklausel ziehen könnte, die dem Investor bei einem Eigentümerwechsel eine Art Vorkaufsrecht einräumt.

Nfon-Erstnotiz für den 9. Mai geplant

Der Telefondienstleister Nfon will schon in gut zwei Wochen an die Börse. Am 9. Mai ist die Erstnotiz in Frankfurt geplant, wie der Anbieter virtuelle Telefonanlagen in der Cloud mitteilte. Das Unternehmen und seine Altaktionäre wollen dabei insgesamt Aktien für mindestens 138 Millionen Euro platzieren. 50 Millionen Euro sollen dabei dem Unternehmen zufliessen, der Rest den Altaktionären.

Ramelow fordert Zukunftsgarantie für Opel-Werke

Im Streit um das Opel-Werk in Eisenach hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) neue Verhandlungen mit dem Mutterkonzern PSA gefordert. In diesen Verhandlungen müsse PSA eine Zukunftsgarantie für alle drei Opel-Produktionsstandorte geben, verlangte Ramelow in der Sendung MDR Aktuell. Der Ministerpräsident beklagte sich über widersprüchliche Aussagen der Opel-Geschäftsführung.

3M wird nach erstem Quartal etwas vorsichtiger

Der Mischkonzern 3M hat aufgrund eines Sonderaufwands im Zusammenhang mit einer Umweltschutzklage im ersten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Bereinigt um diesen sowie weitere Sonderposten wuchs das Ergebnis um knapp 16 Prozent und traf exakt die Konsensschätzung. Für das Gesamtjahr wird das Unternehmen etwas vorsichtiger und senkte das obere Ende der Prognosespanne.

Caterpillar übertrifft Prognosen und hebt Ausblick an

Der Baumaschinenhersteller Caterpillar hat im ersten Quartal die Erwartungen an Wall Street deutlich übertroffen und seine Jahresprognose erhöht. Unterm Strich verdiente der US-Konzern von Januar bis März 1,67 Milliarden US-Dollar oder 2,74 Dollar je Aktie nach 192 Millionen Dollar bzw 32 Cent je Aktie vor einem Jahr. Bereinigt kletterte der Gewinn je Aktie auf 2,82 Dollar.

Coca-Cola nach erstem Quartal zuversichtlich für Ziele 2018

Der Getränkekonzern Coca-Cola hat trotz eines Umsatzrückgangs im ersten Quartal mehr verdient und dabei die Markterwartung leicht übertroffen. Das Unternehmen ist angesichts des organischen Wachstums sowie Absatzwachstums in allen Regionen zuversichtlich, die Ziele 2018 zu erreichen. Die Anleger sind auf den ersten Blick offensichtlich zufrieden: Die Aktie legt im vorbörslichen Handel in den USA um knapp 1 Prozent zu.

Eli Lilly toppt die Erwartungen - Aktie fällt wegen FDA-Entscheid

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat im ersten Quartal 2018 zwar die Gewinn- und Umsatzerwartung übertroffen und seinen Ausblick erhöht. Weil aber am Montag ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA Eli Lilly und ihrem Partner Incyte einen kleinen Rückschlag zufügte, gibt die Aktie im vorbörslichen US-Handel um 1,8 Prozent nach. Auch Incyte muss Federn lassen.

Facebook-Nutzer sollen künftig auch gegen Löschung von Beiträgen vorgehen können

Facebook-Nutzer sollen künftig nicht nur Einspruch gegen die Löschung von Profilen und Seiten, sondern auch von einzelnen Beiträgen erheben können. Die Facebook-Verantwortliche Siobhan Cummiskey sagte AFP, durch die Neuerung könnten Nutzer "eine zweite Meinung" einfordern, wenn sie fänden, dass Facebook mit der Löschung einen Fehler gemacht habe. Die entsprechenden Buttons würden im Laufe des Jahres eingeführt.

Lockheed erhöht Ausblick nach starkem Quartal

Lockheed Martin hat nach einem starken Jahresstart den Umsatz- und Gewinnausblick für dieses Jahr angehoben. Beflügelt von guten Rüstungsverkäufen im Ausland steigerte das US-Unternehmen den Umsatz auf 11,6 Milliarden von 11,2 Milliarden US-Dollar. Das Nettoergebnis kletterte auf 1,16 Milliarden oder 4,02 Dollar je Aktie von 789 Millionen Dollar bzw. 2,69 Dollar je Anteil.

Ryanair bietet Gewerkschaft UFO Tarifgespräche im Mai an

Ryanair hat die Gewerkschaft UFO zur Tarifgesprächen für ihre Kabinenmitarbeiter in Deutschland nach Dublin eingeladen. Die Verhandlungen werden bereits im Mai stattfinden, teilte die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) mit.

Shell verkauft Geschäft in Argentinien für 950 Mio USD an Raizen

Der Öl - und Gaskonzern Royal Dutch Shell verkauft sein Downstream-Geschäft in Argentinien für 950 Millionen US-Dollar an sein eigenes Joint Venture Raizen mit dem brasilianischen Mischkonzern Cosan. Der Verkauf umfasst Shells Raffinerie in Buenos Aires, rund 645 Tankstellen, sowie die Liefer- und Vertriebsaktivitäten im ganzen Land und andere Geschäftsbereiche, wie die Royal Dutch Shell plc mitteilte.

Takeda verbessert Offerte für Shire erneut

Der japanische Pharmakonzern Takeda hat sein Übernahmeangebot für den irischen Wettbewerber Shire innerhalb weniger Tage erneut verbessert. Die Shire plc teilte mit, sie habe ein überarbeitetes Angebot erhalten, das der Board derzeit prüfe. Es ist der fünfte Anlauf von Takeda Pharmaceutical. Shire hat die Offerte der Japaner bislang als zu niedrig zurückgewiesen.

United Tech erhöht nach starkem Quartal Prognose

Der US-Technologiekonzern United Technologies hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet und den Jahresausblick angehoben. Mit einem Umsatzplus von 10 Prozent auf 15,2 Milliarden US-Dollar und einem organischen Wachstum von 6 Prozent sei es das stärkste Quartal seit 2011 gewesen, sagte Konzernchef Gregory Hayes. Alle Geschäftsbereiche hätten dazu beigetragen.

Verizon verdient zum Jahresauftakt fast ein Drittel mehr

Der US-Telekommunikationskonzern Verizon hat im ersten Quartal fast ein Drittel mehr verdient. Der Konkurrent von T-Mobile US, Sprint und AT&T profitierte dabei erneut von der Steuerreform in den USA. Der Nettogewinn stieg um 31,3 Prozent auf 4,67 Milliarden US-Dollar, wie die Verizon Communications Inc mitteilte.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2018 12:25 ET (16:25 GMT)