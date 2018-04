LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Jüngster Bruder von vermisstem Tengelmann-Chef übernimmt Konzernführung

Der jüngste Bruder des vermissten Tengelmann-Chefs Karl-Erivan Haub, Christian, übernimmt die alleinige Geschäftsführung des Handelskonzerns. Der 53-jährige Christian Haub werde die Aufgaben von Karl-Erivan Haub übernehmen, teilte das Familienunternehmen mit. "Mein Bruder wird nicht nur unserer Familie, sondern auch dem Unternehmen sehr fehlen", erklärte Christian Haub.

Immofinanz kauft 29 Prozent an S Immo und steht selbst im Fokus

Der österreichische Immobilienmarkt bleibt in Bewegung. Die Immofinanz AG hat für fast 390 Millionen Euro knapp ein Drittel an der S Immo erworben, einem anderen Wiener Immobilienunternehmen. Immofinanz hofft so, seine Marktposition im Bereich Büro- und Einzelhandelsimmobilien zu stärken und Kosten bei Bewirtschaftung und Finanzierung zu senken. Für Immofinanz selbst bietet der US-Investor Starwood Capital 2,10 Euro je Aktie für bis zu 5 Prozent der Anteile.

Abbott Laboratories steigert Umsatz und bereinigtes Ergebnis

Der US-Pharmakonzern Abbott Laboratories hat dank der Einführung einiger neuer Mittel im ersten Quartal mehr umgesetzt und bereinigt auch mehr verdient als im Vorjahr. Für das Gesamtjahr ist das Unternehmen etwas zuversichtlicher als bisher. Der Umsatz wuchs in den ersten drei Monaten um 16,7 Prozent auf 7,39 Milliarden US-Dollar. Das organische Wachstum belief sich auf 6,9 Prozent. Der Nettogewinn sank leicht auf 418 von 419 Millionen Dollar, je Aktie waren es 23 nach 24 Cent.

