LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Finanzdienstleister MLP hat den bis 31. Januar 2019 laufenden Vertrag von Reinhard Loose um fünf Jahre bis 2024 verlängert. Loose verantwortet als Finanzvorstand die Bereiche Compliance, Controlling, Einkauf, IT, Konzernrechnungswesen, Risikomanagement, Interne Revision, Recht und Personalwesen, wie die MLP SE mitteilte. In seiner Funktion ist er zugleich Vorstand der Tochterunternehmen MLP Finanzberatung SE sowie MLP Banking AG.

Opel startet Programm für freiwillige Abfindungen

Opel hat ein weiteres Programm auf den Weg gebracht, um die Kosten mittelfristig weiter zu senken. Der Autokonzern bietet Mitarbeitern eigenen Angaben zufolge ab sofort freiwillige Abfindungen an. Betriebsbedingte Kündigungen und Werksschliessungen sollen weiterhin vermieden werden, bekräftigte das Unternehmen. Details zu dem neuen Programm nannte Opel nicht.

Brookfield übernimmt Mallbetreiber GGP vollständig

Das Immobilienunternehmen Brookfield Property Partners will den Betreiber von Einkaufszentren GGP vollständig übernehmen und stockt dazu seine Offerte vom November auf. Insgesamt würde das Unternehmen 9,25 Milliarden US-Dollar in bar bezahlen. Bei der nun vorgelegten und von einem Sonderkomitee des GGP-Boards unterstützten Offerte können die GGP-Anteilseigner eine Barzahlung von je 23,50 Dollar wählen oder sich in Aktien von Brookfield oder eines noch zu gründenden Immobilientreuhandfonds bezahlen lassen.

Easyjet bietet fünf neue Verbindungen ab Berlin ab

Der britische Billigflieger Easyjet erweitert das Angebot am Berliner Flughafen Tegel. Ab sofort können die Passagiere von der deutschen Hauptstadt in das dänische Aarhus, nach Bari, Prag sowie nach Alghero und Olbia auf Sardinien fliegen, wie das Unternehmen in Tegel bekanntgab. "Berlin ist Kernmarkt für uns", sagte Easyjet-Chef Johan Lundgren. Die Briten sind Platzhirsch in Berlin und bedienen mittlerweile 101 Strecken von Tegel und Schönefeld.

Rio Tinto verkauft Anteil an Kohlemine Kestrel für 2,25 Mrd USD

Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat seine gesamte Beteiligung an der Kohlemine Kestrel im australischen Bundesstaat Queensland für 2,25 Milliarden US-Dollar verkauft. Käufer des Mehrheitsanteils von 80 Prozent ist ein Konsortium aus der Private-Equity-Firma EMR Capital und dem indonesischen Kohleproduzenten Adaro Energy. Die Kestrel-Mine erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 341 Millionen Dollar und einen Vorsteuergewinn von 258 Millionen Dollar, wie Rio Tinto mitteilte.

Melrose wirbt weiter für GKN-Übernahme

Der Turnaround-Spezialist Melrose Industries bemüht sich mit Zugeständnissen weiterhin darum, den Luftfahrt- und Automobilzulieferer GKN zu übernehmen. So sicherte Melrose nun zu, die GKN-Luftfahrtsparte nicht vor April 2023 zu verkaufen. Auch der Hauptsitz des britischen Unternehmens und die Börsennotierung sollen je noch mindestens fünf Jahre Bestand haben, wie Melrose in einem Brief an den britischen Wirtschaftsminister Greg Clark schrieb.

