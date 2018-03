LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

In die Diskussion um Datenmisbrauch bei Facebook hat sich nun auch die Europäische Union eingeschaltet. Der Präsident des Europaparlaments stellte eine Untersuchung in Aussicht. "Die Vorwürfe des Missbrauchs von Facebook-Nutzerdaten ist eine inaktzaptable Verletzung der Rechte unserer Bürger", schrieb Antonio Tajani im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Das Europäische Parlament wird eine vollständige Untersuchung durchführen und digitale Plattformen zur Rechenschaft ziehen."

USA untersuchen Airbag-Ausfälle in Autos von Hyundai und Kia

Die US-Sicherheitsbehörden untersuchen Autos der südkoreanischen Hersteller Hyundai und Kia, nachdem sich bei mehreren Unfällen Airbags nicht entfaltet haben. Das Problem wird mit vier Todesfällen und sechs Verletzungen in Verbindung gebracht. Laut den Behörden sind die Ausfälle auf ein elektrisches Problem bei den Airbag-Kontrollsystemen zurückzuführen, die von ZF-TRW geliefert werden, einer Tochter des deutschen Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen.

Technologiekonzern KLA-Tencor kauft mit Milliardenaufwand zu

Der US-Technologiekonzern KLA-Tencor verstärkt sich mit einer milliardenschweren Übernahme. Das Unternehmen kauft die israelische Orbotech Ltd. Der Deal hat ein Volumen von rund 3,4 Milliarden US-Dollar. KLA-Tencor zahlt 38,86 Dollar in bar und 0,25 eigene Aktien für jede Orbotech-Aktie. Damit bekommen die Anteilseigner rund 69,02 Dollar je Aktie, was einer Prämie von 15 Prozent auf den jüngsten Schlusskurs entspricht.

