LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Altana AG hat im abgelaufenen Jahr den Umsatz aufgrund von höherem Absatz besonders in Asien und wegen Zukäufen in den USA und China überproportional zum operativen Gewinn gesteigert. Höhere Rohstoffpreise haben allerdings die Gewinnmarge etwas verschlechtert, teilte der Spezialchemiehersteller mit, eine Entwicklung, die sich im aktuellen Geschäftsjahr fortsetzen werde. Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 2,25 Milliarden Euro. Bereinigt um Akquisitions- und Wechselkurseffekte betrug die Zunahme 7 Prozent.

Eni erhöht Dividende

Der italienische Ölkonzern Eni will seine Dividende für 2018 auf 0,83 Euro je Aktie erhöhen, ein Anstieg um 3,75 Prozent. Das Unternehmen stellte zudem seinen Strategieplan für die Zeit bis 2021 vor. Demnach sollen die Investitionen unter 32 Milliarden Euro gehalten werden. Solange die Verschuldungsquote innerhalb des Zielbandes von 20 bis 25 Prozent bleibt, will Eni prüfen zusätzlich vorhandene Barmittel in Aktienrückkäufe zu stecken.

Fiat Chrysler muss sich vor Gericht wegen Abgasmanipulation verantworten

Die Fiat Chrysler Automobiles NV ist mit dem Versuch gescheitert, eine Klageabweisung wegen des Vorwurfs von Manipulationen bei Abgastests zu erreichen. Der italienisch-amerikanische Autobauer muss sich damit wohl vor Gericht gegen den Vorwurf wehren, Umweltgesetze missachtet zu haben. Ein Bundesrichter in den USA wies den Antrag von Fiat Chrysler zurück, eine Zivilklage in Kalifornien abzuweisen.

Johnson & Johnson erhält Kaufgebot für Blutzuckergeschäft

Johnson & Johnson hat ein Übernahmegebot für sein Geschäft mit Geräten für die Kontrolle des Blutzuckerspiegels erhalten. Die Beteiligungsgesellschaft Platinum Equity ist bereit, 2,1 Milliarden US-Dollar für diese Sparte des US-Pharmakonzerns zu zahlen. Dessen Tochter Lifescan verkauft neben den Messgeräten auch andere Produkte für Diabetiker und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro. Insgesamt kam Johnson & Johnson auf Einnahmen von 76,5 Milliarden Euro.

Qualcomm Ex-Chairman und CEO Jacobs vor möglichem Board-Rückzug

Qualcomms ehemaliger Executive Chairman und CEO Paul Jacobs, der angeblich ein Gebot für den US-Chiphersteller plant, wird sich möglicherweise aus dem Qualcomm-Board zurückziehen, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Im Rahmen eines regulären Treffens diskutiert das Qualcomm-Board aktuell über Jacobs' Zukunft, und das Unternehmen könnte im Laufe des Freitags dazu eine Ankündigung machen, sagten einige der Personen. Allerdings sei eine Entscheidung nicht garantiert.

