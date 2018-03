LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (17.59 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.437,40 +0,68% -1,90%

Stoxx50 3.015,58 +0,64% -5,11%

DAX 12.389,58 +0,36% -4,09%

FTSE 7.164,14 +0,34% -7,13%

CAC 5.282,75 +0,29% -0,56%

DJIA 25.005,91 +0,53% +1,16%

S&P-500 2.757,60 +0,37% +3,14%

Nasdaq-Comp. 7.491,14 +0,13% +8,51%

Nasdaq-100 7.029,95 -0,01% +9,90%

Nikkei-225 21.676,51 -0,58% -4,78%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 158,19 +7

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,29 61,19 +1,8% 1,10 +3,1%

Brent/ICE 66,06 65,12 +1,4% 0,94 +0,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.314,44 1.316,31 -0,1% -1,87 +0,9%

Silber (Spot) 16,31 16,40 -0,6% -0,09 -3,7%

Platin (Spot) 949,55 954,75 -0,5% -5,20 +2,2%

Kupfer-Future 3,09 3,12 -0,8% -0,03 -6,6%

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Die US-Börsen verbuchen am Freitagmittag Ortszeit solide Aufschläge, nachdem Daten zur Industrieproduktion und der Michigan-Index für die Verbraucherstimmung positiv überrascht haben. Die zahlreichen politischen Unwägbarkeiten treten etwas in den Hintergrund. Der Dollar macht mit den Konjunkturdaten Boden gut und weitet damit seine jüngste Rally aus. Gold gibt anfängliche Gewinne mit dem steigenden Dollar wieder ab. Daneben richten die Anleger auch den Blick auf die kommende Woche, wenn die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung trifft. Am Markt wird mit einer Anhebung gerechnet, was die Attraktivität von Gold vermindern würde. Am Anleihemarkt geben die Kurse leicht nach. Die starken Konjunkturdaten sorgen für einen Rücksetzer nach einer starken Woche. Wie am Goldmarkt lastet zudem auch hier die Perspektive höherer Zinsen. Die Zehnjahresrendite steigt um 1 Basispunkt auf 2,84 Prozent. Am Ölmarkt geht es nach einem flauen Start deutlich nach oben. Stützend wirke noch immer der Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) vom Donnerstag, in dem diese eine höhere Nachfrage prognostiziert hatte. Ein überzeugender Quartalsausweis verhilft der Aktie von Adobe zu einem Plus von 2,6 Prozent. Der Kurs von Eastman Kodak springt um 10,9 Prozent nach oben. Zahlen und Ausblick des Unternehmens kommen gut an. Die Nike-Aktie tendiert kaum verändert. Der Sportartikel-Hersteller gab den Rücktritt von Markenchef Trevor Edwards bekannt. In einem internen Memo an die Mitarbeiter erklärte CEO Parker, es habe Beschwerden über das Verhalten von Edwards gegeben. Schwächster Wert im Dow ist erneut Boeing, die um weitere 0,9 prozent absacken. Die Aktie leidet unter der Befürchtung eines Handelskriegs.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Dank positiver Vorgaben aus den USA, wo die Börsen nach guten Konjunkturdaten zulegten, verbuchten die europäischen Aktienmärkte Kursgewinne. Rückenwind kam dabei vom Euro, der nach den Wirtschaftsdaten zum Dollar nachgab. Die weltpolitischen Entwicklungen traten darüber in den Hintergrund. Auch vom Grossen Verfall am Freitag kam kein Störfeuer. Das Börsendebüt der Siemens-Tochter Healthineers lief derweil recht gut. Schon der erste Kurs von 29,10 Euro lag deutlich über dem Ausgabepreis von 28 Euro. Zum Handelsende notierten die Titel bei 30,20 Euro; 7,9 Prozent über dem Ausgabepreis. Altice (+2,7 Prozent) hat mit ihren Geschäftszahlen positiv überrascht. Bechtle verloren nach Vorlage endgüliter Quartalszahlen 2 Prozent. Der Ausblick wurde als zu vage bemängelt. Als belastend für die Linde-Aktie (-3,5 Prozent) beurteilten Händler, dass die EU-Kommission die Prüfung der Fusion mit Praxair unterbrochen hat. Die Kommission wartet auf weitere Unterlagen zur Fusion. Bayer erholten sich um 0,7 Prozent - am Vortag hatte die Aktie unter einem Bloomberg-Bericht gelitten, laut dem die US-Wettbewerbsbehörden der Fusion mit Monsanto kritisch gegenüber stehen. In der dritten Reihe gaben Borussia Dortmund mit dem Ausscheiden aus der Europaliga um 1,2 Prozent nach. Allerdings war der Kurs schon nach der Hinspielniederlage gegen Salzburg deutlich gefallen. Bei den Umstufungen standen erneut Adidas (+0,6 Prozent) im Blick. Goldman Sachs hatte das Kursziel auf 225 von 215 Euro erhöht.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:46 Uhr Do, 17.15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2291 -0,13% 1,2318 1,2323 +2,3%

EUR/JPY 130,38 -0,33% 130,46 130,71 -3,6%

EUR/CHF 1,1707 -0,02% 1,1697 1,1703 -0,0%

EUR/GBP 0,8820 -0,11% 0,8832 1,1318 -0,8%

USD/JPY 106,08 -0,20% 105,91 106,07 -5,8%

GBP/USD 1,3935 -0,02% 1,3947 1,3947 +3,1%

Bitcoin

BTC/USD 8.572,28 +2,6% 8.282,14 8.118,80 -37,2%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend mit Abgaben haben die Aktienmärkte in Asien am Freitag eine volatile Woche beendet. Weiterhin hatten die geopolitischen Entwicklungen die Börsen fest im Griff. Neben den jüngsten protektionistischen Entscheidungen der US-Regierung spitzt sich auch die Lage mit Russland zu. Nun haben auch die USA Sanktionen gegen Russland angekündigt. Hintergrund ist hier allerdings die mutmassliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf 2016. Anleger flüchteten in den als "sicherer Hafen" geltenden Yen, was in Tokio vor allem die Export-Werte ins Minus drückte. Der Goldpreis zeigte sich nach den kräftigen Vortagesverlusten mit einer leichten Erholung. Der Preis für die Feinunze legte um 0,2 Prozent auf 1.319 Dollar zu. Hier stand vor allem die Befürchtung weiter steigender Zinsen im Fokus, zumal die US-Konjunkturdaten am Vortag stark ausgefallen waren. Dies würde die Attraktivität von Gold mindern, hiess es. Unter den Einzelwerten legten die Aktien von Singapore Airlines um 1,0 Prozent zu. Die Airline hat die Auslastung ihrer Maschinen im Februar deutlich verbessert. Für Samsonite ging es in Hongkong um weitere 5,0 Prozent nach unten. Bereits am Vortag hatten die Titel des Koffer-Herstellers nach Bekanntgabe von Zahlen 4,6 Prozent verloren. Die Ergebnisse für 2017 entsprachen den Erwartungen des Marktes. Händler machten Gewinnmitnahmen für den Abschlag verantwortlich.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Fraport sieht 2018 starke Verkehrsentwicklung

Die Fraport AG rechnet 2018 mit einer starken Verkehrsentwicklung. Am Heimatdrehkreuz Frankfurt erwartet der Flughafenbetreiber ab dem Sommerflugplan einen Anstieg des Flugbewegungen um rund 9 Prozent, wie Konzernchef Stefan Schulte auf der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt sagte. Das Sitzplatzangebot der Fluggesellschaften, die in Frankfurt starten und landen, dürfte den Prognosen zufolge um 7 bis 8 Prozent zulegen. Im Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit 67 bis etwa 68,5 Millionen Passagieren, nach rund 64,5 Millionen im Vorjahr.

Ehemaliger Constantin-Aufsichtsratsvorsitzender wird verklagt

Dem ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden der Constantin Medien AG, Dieter Hahn, droht Ärger vor dem Kadi. Der besondere Vertreter des Medienunternehmens reichte vor dem Landgericht München I Klage ein, um Schadensersatzansprüche der Gesellschaft gegen Hahn und die von ihm kontrollierten Gesellschaften KF 15 GmbH und DHV GmbH durchzusetzen. Der Vorwurf lautet auf Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit früheren Hauptversammlungen der Constantin Medien AG.

IPO/Healthineers verzeichnen solides Börsendebüt

Das Börsendebüt von Healthineers ist am Freitag zunächst etwas holprig verlaufen, aber nur aus technischen Gründen. Denn der erste Kurs bescherte Anlegern einen ordentlichen Zeichnungsgewinn. Aufgrund technischer Probleme bei der Deutschen Börse begann die Eröffnungsauktion erst um 9.45 Uhr, der erste Kurs von 29,10 Euro stand dann erst gegen 10.00 Uhr fest. Zum Handelsschluss notierten die Titel der Siemens-Medizintechniktochter bei 30,20 Euro und damit 7,9 Prozent über dem Ausgabepreis von 28 Euro.

RIB Software sieht EBITDA 2018 bei 33 bis 43 Millionen Euro

Die RIB Software SE rechnet im laufenden Jahr mit einem EBITDA von 33 bis 44 Millionen Euro. Damit könnte diese Gewinnziffer unter den Vorjahreswert fallen, denn 2017 hatten die Stuttgarter das operative EBITDA noch um 10 Prozent auf 40,2 Millionen Euro gesteigert. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2018 gab das TecDAX-Unternehmen mit 117 bis 127 Millionen Euro an, nach 108,3 Millionen Euro im Vorjahr.

Softing erhöht für Zukauf Grundkapital

Der Automatisierungsspezialist Softing erwirbt die Globalmatix AG, die in Europa und Nordamerika mobile Datenkommunikation für Fahrzeuge und Maschinen anbietet. Damit verstärken sich die Münchener in einem Bereich, der unter anderem für das autonome Fahren oder die Fernwartung von Maschinen benötigt wird. Verkäufer von Globalmatix ist Alois Widmann aus Liechtenstein. Dieser erhält im Gegenzug eine Beteiligung an den Deutschen.

Altana steigert Umsatz - Marge leidet unter Rohstoffpreisen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 16, 2018 12:59 ET (16:59 GMT)