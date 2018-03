Kudelski: NexGuard Watermarking von Nagra erhält DRM-Zertifizierung in China

Lausanne (awp) - Die NexGuard-Sicherheitslösung der Kudelski-Tochter Nagra ist China-tauglich. NexGuard sei vom ChinaDRM Lab zertifiziert worden, teilte Kudelski am Dienstag mit. Also von dem Gremium, das die Verwaltung digitaler Rechte in China überwache. Die Kudelski-Technologie hilft Pay-TV-Anbietern, ihre Inhalte vor Piraterie zu schützen.

Kudelski zitiert eine Studie, wonach im Jahr fast 229 Millionen chinesische Verbraucher ein kostenpflichtiges Abonnement für einen Streaming-Service haben werden.

