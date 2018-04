Kreise: China will Einfuhrzölle auf Autos um die Hälfte kürzen

PEKING (awp international) - Chinas Regierung prüft Kreisen zufolge eine weitere Lockerung des heimischen Automarkts. So könnten die Importzölle auf Pkws um etwa die Hälfte gekürzt werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Bislang muss jeder, der Pkw nach China bringt, 25 Prozent Zölle bezahlen. Chinas Kabinett, der Staatsrat, will diese Rate auf 10 bis 15 Prozent kürzen, berichtet Bloomberg unter Bezugnahme auf die Insider. Demnach könnte die Regierung in Peking schon im Juni eine Entscheidung verkünden.

Niedrigere Zölle dürften auch deutschen Autobauern wie BMW oder Daimler helfen, ihre Modelle im Vergleich zur chinesischen Konkurrenz günstiger zu verkaufen.

Vergangene Woche hatte die Regierung in Peking schon angekündigt, dass internationale Autofirmen jetzt mehr als 50 Prozent an chinesischen Zweigstellen besitzen dürfen. Das bedeutet, dass sie nicht mehr zwangsweise Gemeinschaftsfirmen gründen müssen, um in Chinas Automarkt mitzumischen.

China ist der weltgrösste Automarkt und gerade für die deutschen Hersteller BMW, Daimler und Volkswagen enorm wichtig./fba/zb