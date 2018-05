OTTAWA, le 24 mai 2018 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, a remis la Médaille du service méritoire à maestro Kent Nagano, chef d'orchestre et directeur musical de l'Orchestre symphonique de Montréal, lors d'une cérémonie à Montréal, Québec, le 24 mai 2018.

La citation du récipiendaire ainsi que de l'information sur les Décorations pour service méritoire sont incluses ci-dessous.

Kent Nagano, M.S.M.

Montréal (Québec)

À titre de directeur musical de l'Orchestre symphonique de Montréal, Kent Nagano a modernisé ce dernier et en a rehaussé l'image à l'échelle mondiale, éveillant ainsi un sentiment de fierté au sein de la ville de Montréal. Il a aussi fait des tournées avec l'orchestre qui l'ont mené de Yellowknife à St. John's en passant par le Nunavik et qui lui ont permis de faire valoir la force de la musique en tant que moteur du dialogue culturel et de l'unité dans la diversité.

À propos des décorations pour service méritoire

Les décorations pour service méritoire reconnaissent ceux ayant accompli des actions et des activités exceptionnelles qui ont fait honneur au Canada. Elles comportent une division militaire et une division civile, chacune ayant deux niveaux, à savoir une croix et une médaille.

La division civile reconnaît les contributions remarquables dans différents domaines d'activité, des initiatives de défense des intérêts aux soins de santé, en passant par la recherche et les efforts humanitaires. Ces contributions méritoires sont souvent novatrices. Elles sont un exemple à suivre et améliorent la qualité de vie d'une communauté. Pour en savoir davantage ou pour proposer la candidature d'un Canadien méritant, visitez merite.gg.ca.

SOURCE La gouverneure générale du Canada