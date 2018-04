Kaufinteressent klopft bei Innogy für Tschechien-Geschäft an

ESSEN (awp international) - Für die tschechischen Aktivitäten des Energiekonzerns Innogy gibt es einen Kaufinteressenten. Innogy werde deshalb eine Buchprüfung für diese Aktivitäten ermöglichen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Innogy erklärte dabei, ein Interessent sei auf das Unternehmen mit einer Anfrage zugekommen.

Darüber hinaus habe das Unternehmen Interessenbekundungen auch für bestimmte Geschäftsaktivitäten in den Segmenten Erneuerbare Energien, Vertrieb und Netz & Infrastruktur erhalten. Dabei handele es sich um den gleichen Kaufinteressenten, erklärte ein Innogy-Sprecher auf Anfrage.

Weitere Details wollte Innogy nicht nennen. Das Unternehmen erklärte, die Gespräche befänden sich in einer frühen Phase. Es sei aktuell offen, ob und gegebenenfalls zu welchen Bedingungen Angebote für einzelne Geschäftsaktivitäten abgegeben würden.

Das Unternehmen steht im Zentrum einer Neuordnung der Energiebranche in Deutschland. Mutter RWE und Konkurrent E.ON wollen Innogy unter sich aufteilen. Durch einen umfangreichen Tausch von Geschäften sollen künftig zwei rein aufgestellte Unternehmen stehen, die sich nicht mehr in die Quere kommen. E.ON will Innogy in einem ersten Schritt vollständig übernehmen und das Geschäft mit erneuerbaren Energien an RWE weiterreichen./nas/das