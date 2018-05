KORREKTUR: Infineon investiert 1,6 Milliarden Euro in Österreich

(In der um 12.44 Uhr gesendeten Meldung "Infineon investiert 1,6 Milliarden Euro in Österreich" muss es im 1. Satz des 2. Absatzes korrekt "die Fertigung soll Anfang 2021 (und nicht 2019) starten" heissen. Diese fehlerhafte Angabe war auch in der folgenden Meldung enthalten:

13:30 TOP DE: Infineon investiert 1,6 Milliarden Euro in Österreich

Es folgt die korrigierte Fassung.)

Infineon investiert 1,6 Milliarden Euro in Österreich

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chiphersteller Infineon erweitert seine Kapazitäten in Österreich. Wie das Unternehmen mitteilte, baut es am Standort Villach neben der bestehenden Produktion eine vollautomatisierte Chipfabrik für die Fertigung von 300 Millimeter-Dünnwafern. Dafür investiert der DAX-Konzern über einen Zeitraum von sechs Jahren 1,6 Milliarden Euro.

Baugbeginn ist für die erste Jahreshälfte 2019 geplant, die Fertigung soll Anfang 2021 starten. Das zusätzliche Umsatzpotenzial durch die neue Fabrik für Leistungshalbleiter sieht Infineon bei voller Auslastung bei rund 1,8 Milliarden Euro im Jahr. 400 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.

