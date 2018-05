KORREKTUR: Hessen von Brexit weniger betroffen als andere Bundesländer

(In der um 13.21 Uhr gesendeten Meldung "Hessen von Brexit weniger betroffen als andere Bundesländer" muss es im 3. Satz des 5. Absatzes korrekt "Hier ist laut Studie bei einem harten Brexit sogar eine Verbesserung von 0,22 Prozent bzw von 0,19 Prozent zu erwarten." und nicht "... von 0,22 Prozent bei einem harten und um 0,19 Prozent bei einem weichen Brexit...". Es folgt die korrigierte Fassung.)

Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Hessen und die Metropolregion Rhein-Main werden den Brexit besser überstehen als andere Bundesländer und Deutschland insgesamt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Ifo-Instituts im Auftrag der IHK Frankfurt. Das gilt insbesondere für einen harten Brexit.

Für diesen Fall wird das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) langfristig um 0,17 Prozent niedriger ausfallen als zuvor. Für Deutschland insgesamt prognostizieren die Wirtschaftsforscher dann einen Rückgang von 0,23 Prozent, EU-weit dürften es 0,26 Prozent weniger sein.

Im Falle eines weichen Brexits sei mit einem Rückgang des realen BIP von 0,08 Prozent in Hessen und von 0,10 Prozent in Deutschland zu rechnen.

Grossbritannien verlöre laut den Ifo-Berechnungen bei einem harten Brexit langfristig 1,73 Prozent reale Wirtschaftsleistung, bei einem weichen Brexit jedoch nur um 0,57 Prozent.

Positiv für Hessen sei die besonders starke Stellung von Finanzsektor und unternehmensnahen Dienstleistungen in Frankfurt, so das Ergebnis der Studie. Das schütze vor den Turbulenzen eines einzelnen Marktes. Hier ist laut Studie bei einem harten Brexit sogar eine Verbesserung von 0,22 Prozent bzw von 0,19 Prozent zu erwarten. "Hessen dürfte am Ende besser durch den Brexit kommen als anderen Bundesländer", sagte IHK-Präsident Mathias Müller.

Problematisch für Hessen ist aus Sicht des Ifo-Instituts der mit zuletzt 21 Prozent hohe Anteil von Autos und Autoteilen bei den hessischen Exporten. Vor allem Opel dürfte betroffen sein. Der Hersteller verkauft Fahrzeuge unter der Marke Vauxhall in Grossbritannien.

