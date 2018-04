KORREKTUR: Ex-UBS-Manager Zeltner als Deutsche-Bank-CEO im Gespräch - Presse

(In der am 30.03.2018 um 15.00 Uhr gesendeten Meldung "Ex-UBS-Manager Zeltner als Deutsche-Bank-CEO im Gespräch - Presse" muss es im 1. Satz des 3. Absatzes korrekt heissen: "Eine Sprecherin der Deutschen Bank (NICHT der Deutschen Börse) sagte Dow Jones Newswires, dass die Bank Spekulationen nicht kommentiere." Es folgt die korrigierte Fassung.)

Ex-UBS-Manager Zeltner als Deutsche-Bank-CEO im Gespräch - Presse

FRANKFURT (Dow Jones)--Bereits vor wenigen Tagen war in den Medien über die Suche nach einem Nachfolger für den Chef der Deutschen Bank spekuliert worden. In seiner neuesten Ausgabe nennt nun der Spiegel einen weiter potenziellen Kandidaten für John Cryan: Jürg Zeltner.

Der Aufsichtsratschef der Deutschen Bank, Paul Achleitner, erwäge, den früheren UBS-Manager als Nachfolger für CEO Cryan anzuheuern, schreibt das Magazin. Achleitner soll bereits Gespräche mit dem Schweizer geführt haben, der bis Ende vergangenen Jahres im Vorstand der UBS für das Wealth Management zuständig war.

Eine Sprecherin der Deutschen Bank sagte Dow Jones Newswires, dass die Bank Spekulationen nicht kommentiere.

Cryan hatte nach den ersten Berichten über eine mögliche vorzeitige Ablösung in einem Brief an die Mitarbeiter klar gemacht, dass er im Amt bleiben und den eingeschlagenen Weg weiter gehen wolle.

Dem Manager war vorgeworfen worden, die Deutsche Bank zu langsam wieder in die Erfolgsspur zu führen. In diesem Zusammenhang war in Medien auch über wachsende Spannungen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Paul Achleitner berichtet worden. Die Deutsche Bank hatte 2017 zum dritten Mal in Folge einen Jahresverlust geschrieben.

Unterdessen erfäht die Deutsche Bank Unterstützung aus der Industrie. "Die deutsche Industrie braucht eine starke Deutsche Bank", sagte BASF-Aufsichtsratschef Jürgen Hambrecht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Der Top-Manager warnte gleichzeitig vor panischen Personalwechseln: "Die Probleme sind erkannt, jetzt muss die Führung sie abarbeiten", sagte Hambrecht.

