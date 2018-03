KONJUNKTUR IM BLICK/Inflationsdruck in Deutschland nimmt wieder zu

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Deutschland dürfte im März wieder zugenommen haben. Volkswirte erwarten, dass der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 1,6 Prozent gestiegen ist. Im Februar waren es nur 1,2 Prozent gewesen. Ursache dürfte zumindest teilweise die vergleichsweise frühe Lage des Osterfestes gewesen sein, das in diesem Jahr auf März fällt. Weitere Verbraucherpreisdaten gibt es aus Spanien, Frankreich und Italien - nur Eurostat wartet noch eine Woche länger.

An weiteren Konjunkturdaten stehen der Index der europäischen Wirtschaftsstimmung (ESI), Geldmengen und Kreditdaten, der deutsche Arbeitsmarktbericht und die dritte Veröffentlichung des US-BIP für das vierte Quartal 2017 auf dem Kalender.

Osterfest lässt Preise stärker steigen

Inflationsdruck dürfte im März sowohl von den Energie- als auch von den Nahrungsmittelpreisen gekommen sein. Brent hat sich im Monatsverlauf um 7 Prozent verteuert, was sich auch in einem moderaten Anstieg der Kraftstoffpreise spiegelte. Inflationsdruck dürfte aber auch von den Kernkomponenten gekommen sein, denn die um das Osterfest herum zu beobachtenden Anstiege bei Reise- und Beherbergungspreisen fallen in diesem Jahr teilweise in den März. Im vergangenen Jahr hatten die Osterferien komplett im April gelegen.

Die Commerzbank rechnet vor diesem Hintergrund sogar mit einem Anstieg der Inflationsrate auf 1,9 Prozent, prognostiziert für April dann aber wieder einen deutlichen Inflationsrückgang. Das Statistische Bundesamt (Destatis) wird die Daten am Donnerstag (14.00 Uhr) veröffentlichen. Zuvor kommen schon ab 9.00 Uhr Teuerungsdaten aus sechs Bundesländern.

Der spanische HVPI wird am Dienstag (9.00 Uhr) veröffentlicht, der französische und italienische am Freitag um 8.45 Uhr bzw. 11.00 Uhr - ungeachtet der Tatsache, dass es sich um den Karfreitag handelt. Eurostat wartet mit der Veröffentlichung europäischer Daten deshalb noch bis zum 4. April.

Deutsche Arbeitslosenzahl sinkt weiter

Die deutschen Arbeitslosenzahlen für März (Donnerstag, 9.55 Uhr) dürften die äusserst robuste Verfassung des Arbeitsmarkts illustrieren. Volkswirte prognostizieren einen Rückgang der saisonbereinigten Arbeitslosenzahl um 16.000 und eine unveränderte Arbeitslosenquote von 5,4 Prozent.

Weitere Konjunkturdaten sind das deutsche GfK-Konsumklima (Mittwoch, 8.00 Uhr) und der europäische Wirtschaftsstimmungsindex ESI (Dienstag, 11.00 Uhr). Besonders der ESI dürfte "Bremsspuren" des drohenden Handelskrieges mit den USA aufweisen. Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlicht am Dienstag (10.00 Uhr) Geldmengen- und Kreditdaten für Februar. Im Januar waren die Buchkredite an den nicht-finanziellen Sektor mit einer Jahresrate von 3,4 (zuvor: 3,1) Prozent gestiegen.

Aktualisierte BIP-Ausweise für das vierte Quartal veröffentlichen die USA (Mittwoch, 14.30 Uhr) und Grossbritannien (Donnerstag, 10.30 Uhr).

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo/bam

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2018 09:02 ET (13:02 GMT)