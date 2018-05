KAP Beteiligungs-AG: PORTFOLIO OPTIMIERUNG WIRD ERFOLGREICH FORTGESETZT

DGAP-Media / 24.05.2018 / 12:37



KAP BETEILIGUNGS-AG VERKAUFT GEIGER FERTIGUNGSTECHNOLOGIE

- Käufer ist strategischer Investor aus China

- Portfolio-Optimierung wird erfolgreich fortgesetzt

Fulda, 23.05.2018 - Die KAP Beteiligungs-AG, Fulda (KAP) hat sich mit der chinesischen Zhejiang Tieliu Clutch Co., Ltd. mit Sitz in Hangzhou, Volksrepublik China, über den Verkauf aller Anteile an Geiger Fertigungstechnologie in Pretzfeld geeinigt. Dies teilt KAP heute mit und setzt damit den Kurs der strategischen Neuausrichtung erfolgreich fort. Der Kaufpreis entspricht dem Unternehmenswert in Höhe von EUR 38 Mio. für 100% der Anteile der Geiger Fertigungstechnologie GmbH angepasst um die Nettofinanzverbindlichkeiten am Vollzugstag. In diesem Zusammenhang werden vom Käufer bestehende Verbindlichkeiten gegenüber der KAP Beteiligungs-AG, insbesondere aus Gesellschafterdarlehen, vollständig übernommen. Die Transaktion steht unter der aufschiebenden Bedingung der Freigaben verschiedener Aufsichtsbehörden. Der Vollzug wird zu Beginn des dritten Quartals 2018 erwartet.



Mit dem Verkauf beendet die KAP Gruppe eine über 17-jährige, erfolgreiche Zusammenarbeit mit Geiger Fertigungstechnologie. Beide Partner blicken auf eine sehr positive gemeinsame Entwicklung in den vergangenen Jahren zurück. Das Unternehmen ist heute anerkannter Partner und Vorzugslieferant der wichtigsten Unternehmen der metallverarbeitenden Industrie und bietet mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Herstellung von hochkomplexen und anspruchsvollen Dreh- und Frästeilen, inklusive aller weiteren begleitenden Arbeitsprozesse. Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Umsatz von über EUR 50 Mio. mit mehr als 300 Mitarbeitern erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das ein signifikantes Umsatzwachstum.



Guido Decker, Vorstandsvorsitzender der KAP Beteiligungs-AG, kommentiert hierzu: "Unter dem Dach des neuen strategischen Partners aus China ist die KAP Gruppe überzeugt davon, dass Geiger Fertigungstechnologie in eine erfolgreiche Zukunft starten kann."



Fulda, den 23. Mai 2018

KAP Beteiligungs-AG



Guido Decker Dr. Alexander Riedel

Vorstandsvorsitzender Finanzvorstand