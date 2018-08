Jusqu'au 5 août, le cœur du Vieux-Québec bat au rythme de la Nouvelle-France

Le gouvernement du Canada appuie les Fêtes de la Nouvelle-France

QUÉBEC, le 1er août 2018 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et Patrimoine canadien

Le tourisme constitue une excellente occasion de diversification économique tant à l'échelle nationale que régionale. En ce sens, l'appui du gouvernement du Canada à des projets de développement et de mise en valeur d'attraits récréatifs, culturels et touristiques contribue à la vitalité économique et au dynamisme des régions et des collectivités.

Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, ainsi que du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, l'honorable Pablo Rodriguez, annonce que la Corporation des fêtes historiques de Québec se voit accorder une aide financière de 308 600 $ pour la 22e présentation des Fêtes de la Nouvelle-France.

Chaque année, plus de 200 000 visiteurs plongent dans l'univers historique et fascinant des Fêtes de la Nouvelle-France. Elles constituent une source indéniable de retombées médiatiques et touristiques pour la ville de Québec et elles contribuent à son rayonnement international.

DEC accorde une aide financière qui s'élève à 200 000 dollars pour la commercialisation de cette manifestation à saveur historique. Cet appui est consenti sous forme de contribution non remboursable en vertu du Programme de développement économique du Québec. L'aide de DEC permet d'appuyer la promotion des Fêtes sur les marchés canadien et américain et de bonifier l'expérience touristique grâce à de nouvelles activités, comme l'exposition des géants et le Jardin de la Maison Chevalier.

Patrimoine canadien verse pour sa part une somme de 108 600 dollars aux Fêtes de la Nouvelle-France de 2018 par l'entremise du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Cette somme permettra d'offrir une programmation diversifiée incluant des spectacles, des démonstrations et des animations sur la vie de l'époque qui mettent en valeur notre patrimoine culturel historique.

Citations

« À chaque mois d'août, le Vieux-Québec transporte ses nombreux visiteurs dans un extraordinaire voyage dans le temps. Je me réjouis de cet appui du gouvernement du Canada aux Fêtes de la Nouvelle-France, qui fait briller la ville et la région de Québec ainsi que toute la province auprès des touristes canadiens, nord-américains et de l'étranger. À tous, d'excellentes Fêtes! »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Le tourisme est l'un des secteurs qui connaît le développement le plus rapide dans le monde entier. En appuyant des évènements comme les Fêtes de la Nouvelle-France, nous démontrons notre engagement à favoriser l'essor de cette industrie, dont les importantes retombées contribuent à la vigueur économique du Canada. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Les Fêtes de la Nouvelle-France sont une occasion toute spéciale pour les visiteurs de plonger à même notre histoire dans la belle ville de Québec. Le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer un événement culturel rassembleur et à la richesse historique sans pareille. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Faits saillants

L'année 2018 marque le 50 e anniversaire du développement économique régional fédéral au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

anniversaire du développement économique régional fédéral au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Le volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine de Patrimoine canadien offre une aide financière aux groupes locaux qui organisent des festivals récurrents et présentent des œuvres d'artistes et d'artisans locaux ou des interprètes du patrimoine historique local.

Cette année, les Fêtes de la Nouvelle-France auront lieu du 1er au 5 août sous le thème « Faites partie de l'histoire ». Pendant cinq jours, plus de 200 artistes et autant de bénévoles se produiront dans le Vieux-Québec, notamment au lieu historique national des Fortifications-de-Québec, un des témoins de la riche histoire du Canada .

