Julius Bär steigert Vermögen in ersten vier Monaten - Mehr Kundenaktivitäten - Aktien geben dennoch nach

Die Privatbank Julius Bär ist gut in das neue Jahr gestartet und hat in den ersten vier Monaten die verwalteten Vermögen weiter gesteigert.

Dabei profitierte sie von anhaltenden Neugeldzuflüssen wie auch von einem festeren US-Dollar. Zudem verzeichnete das Zürcher Finanzinstitut zunehmende Kundenaktivitäten. Am Aktienmarkt können sich die Julius Bär -Titel dem Abwärtstrend dennoch nicht entziehen.

Die von der Privatbanken-Gruppe verwalteten Vermögen beliefen sich per Ende April 2018 auf 401 Milliarden Franken, womit sie um 13 Milliarden höher ausfielen als noch zum Jahresende 2017. Erstmals habe die Gruppe bei den verwalteten Vermögen die Grenze von 400 Milliarden überschritten, betont die Julius Bär-Gruppe in ihrem am Mittwoch publizierten "Interim Management Statement".

Die Netto-Neugeldzuflüsse lagen gemäss den Angaben annualisiert bei "über 5 Prozent". Starke Zuflüsse seien von Kunden mit Domizil Europa, Schweiz und Asien verzeichnet worden, die 2016 und 2017 eingestellten Kundenberater hätten weiterhin einen "substanziellen Beitrag" geliefert, so die Bank Bär. Die Neugeldzuflüsse lagen damit innerhalb der Zielbandbreite der Bank von 4 bis 6 Prozent der verwalteten Vermögen, verlangsamten sich aber gegenüber dem starken Anstieg von Jahr 2017 (+6,6 Prozent) wieder etwas.

Kostensituation verbessert

Vor allem im Januar und in geringerem Masse im März verzeichnete der Vermögensverwalter eine Zunahme der Kundenaktivitäten, die sich sowohl im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft wie auch im Handelsgeschäft auswirkte. Entsprechend konnte das Institut auf den verwalteten Vermögen mehr Ertrag erwirtschaften: Die Bruttomarge belief sich in der Berichtsperiode auf 93 Basispunkte (BP), entsprechend einer Verbesserung um 5 BP gegenüber dem zweiten Halbjahr 2017.

Auch bei der Kostensituation vermeldete Julius Bär klare Verbesserungen: Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich auf einen Wert "knapp unter 67%". Damit lag die Kennzahl wieder innerhalb des mittelfristigen Zielbereichs, nachdem sie in den letzten Jahren wegen der Anstellung neuer Kundenberater stets zu hoch ausgefallen war.

Neue IT-Plattform in Asien eingeführt

Fortschritte vermeldet das Institut bei der Einführung seines neuen Kernbankensystems. Die auf der Bankensoftware Temenos T24 basierende Plattform sei Ende März 2018 in den beiden Buchungszentren Singapur und Hongkong implementiert worden. Im vergangenen Jahr war die Plattform bereits in Luxemburg in die globale IT-Umgebung der Gruppe integriert worden.

So reagieren die Aktien

Die Julius Bär-Aktien gaben am Mittwochvormittag in einem negativen Gesamtmarkt klar nach, nachdem die Privatbanken-Gruppe am Morgen ihre Geschäftszahlen veröffentlicht hat, die am oberen Rand der Analysten-Erwartungen ausgefallen sind. Teilweise wird allerdings ein etwas schwächerer Neugeldzufluss als noch im Vorjahr bemängelt, vor allem verweisen Beobachter aber auf den starken Lauf der Aktien in den vergangenen Wochen, der nun zu Gewinnmitnahmen verleiten dürfte.

Zum Handelsende wiesen die Titel einen Abschlag von 3,42 Prozent auf 61,00 CHF aus.

Das sagen Analysten

Die Bank Vontobel bescheinigt Julius Bär einen "guten Start" in das neue Jahr. So habe sich die Bruttomarge stärker entwickelt als erwartet, was auch zu einem besser als prognostizierten Aufwands-Ertrags-Verhältnis führte. Analyst Andreas Venditti erwägt auch eine leichte Erhöhung seiner Gewinnschätzungen. Gleichzeitig verweist er aber auch auf den guten Lauf, den die Bär-Aktien im Mai in Erwartung eines guten Zwischenberichts hingelegt hätten. Auch Vontobel bekräftig die Marktempfehlung "Hold".

Der Wachstumstrend bei Julius Bär setze sich fort, loben die Experten von Morgan Stanley in einem ersten Kommentar. Auch das Aufwands-Ertrags-Verhältnis befinde sich wieder im Zielbereich, da die Erträge schneller als die Kosten gewachsen seien. Leicht enttäuscht zeigen sie sich vor allem über die Kapitalquoten angesichts der Kapitalgenerierung durch den Vermögensverwalter. Laut Analystin Giulia Miotto haben die Aktien die guten Zwischenergebnisse allerdings grösstenteils bereits eingepreist, entsprechen bleibt auch sie bei der Empfehlung "Equal-weight".

Die Bank habe "solide" Zahlen vorgelegt, die wohl leicht über den Markterwartungen ausgefallen seien, kommentiert Tomasz Grzelak von Baader Helvea. Der starke Lauf der Julius Bär-Aktien sei wohl von der Beschleunigung des Nettoneugeld-Wachstums im vergangenen Jahr getrieben worden. Allerdings dürften sich die Geldzuflüsse nun wieder "normalisieren", mahnt der Experte, der bei seinem "Hold"-Rating bleibt. So seien 2017 deutlich weniger neue Kundenberater eingestellt worden als noch 2016, zudem brächten neue Berater typischerweise im ersten Jahr noch Kundengelder von ihrem früheren Arbeitgeber mit. Und nicht zuletzt präsentiere sich auch das Marktumfeld für den Vermögensverwalter deutlich weniger günstig als noch im 2017.

Klar positiv ist derweil das Echo bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Die zuerst "etwas skeptisch beäugte" Einstellungsoffensive bei den Kundenberatern habe sich eindeutig positiv und auch noch schneller als gedacht im Zahlenkranz niedergeschlagen. Und auch der überraschende CEO-Wechsel letzten Herbst habe sich anscheinend nicht negativ ausgewirkt, stellt Analyst Michael Kunz fest. Auf Basis von "noch zu erhöhenden Schätzungen" bekräftigt der ZKB-Experte sein Votum "Übergewichten".

