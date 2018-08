JA Solar élargit sa présence sur le marché mexicain

BEIJING, 4 août 2018 /PRNewswire/ -- JA Solar Holdings Co., Ltd. (« JA Solar »), chef de file mondial dans la fabrication de produits de haute performance pour le secteur de l'énergie solaire, a annoncé la fourniture de 404 MW de ses modules photovoltaïques à haut rendement à la centrale solaire de Puerto Libertad, au Mexique.

Le projet est mis en œuvre par le géant mondial de l'énergie ACCIONA Energy, en coentreprise avec Tuto Energy, l'une des plus grandes centrales solaires de la région. La production d'électricité du projet devrait atteindre 963 GWh par an et les émissions de dioxyde de carbone dans la zone devraient être réduites de 925 443 tonnes, ce qui permettra de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables dans la région.

Situé dans le désert de Sonora, au Mexique, le projet doit faire face à des conditions environnementales extrêmes : températures élevées, rayonnement ultraviolet et tempêtes de sable. Il est donc important d'installer dans la région des modules solaires de haute fiabilité, répondant à des exigences strictes. Les produits de JA Solar ont été soumis à des tests environnementaux et de résistance, en matière de sécheresse et de sable, de chaleur sèche et de chaleur humide et sont en mesure de fonctionner correctement dans ces conditions extrêmes, fournissant ainsi une garantie solide pour augmenter la production d'électricité.

Grâce aux excellentes performances de ses produits, JA Solar a également pu établir une étroite collaboration avec IEnova, une entreprise énergétique mexicaine reconnue, filiale de Sempra Energy et fournit 200 MW de modules solaires pour le projet de l'entreprise dans de désert de Sonora.

M. Cao Bo, vice-président de JA Solar, a déclaré : « Nous sommes confiants quant aux perspectives du secteur et au développement de l'énergie solaire au Mexique. En 2017, nous avons mis en place une succursale mexicaine, afin de développer notre présence et apporter notre soutien à nos clients et partenaires dans la région. JA Solar continuera à se concentrer sur l'expansion de sa part de marché dans la région et à fournir à ses clients des modules photovoltaïques plus fiables et des services de meilleure qualité. »

