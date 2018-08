JA Solar élargit davantage sa portée au sein du marché mexicain

BEIJING, 4 août 2018 /CNW/ - JA Solar Holdings Co., Ltd. (« JA Solar »), un grand fabricant mondial de produits d'alimentation solaire de haute performance, annonce que la société fournit l'équivalent de 404 MW de ses modules photovoltaïques à haut rendement à la centrale solaire de Puerto Libertad, au Mexique.

Le projet est mis en œuvre par le géant mondial de l'énergie, ACCIONA Energy, par une coentreprise avec Tuto Energy, l'une des plus grandes centrales solaires de la région conçues à des fins commerciales. L'énergie produite par le projet devrait atteindre 963 GWh par année alors les émissions de gaz carbonique du secteur devraient chuter de 925 443 tonnes métriques, ce qui permettra de promouvoir l'utilisation de l'énergie renouvelable dans ce coin de pays.

Située dans le désert de Sonora, au Mexique, la centrale est assujettie à des conditions environnementales extrêmes, soit de hautes températures, des radiations ultraviolettes et des tempêtes de sable. En conséquence, la grande fiabilité des modules solaires déployés dans cette zone est essentielle. Les produits de JA Solar ont réussi divers tests d'endurance et de nature environnementale, dont des essais liés à la sécheresse et au sable ainsi qu'à la chaleur sèche et à la chaleur humide. Ceux-ci offrent un bon rendement dans de telles conditions extrêmes, ce qui s'avère une solide garantie pour l'augmentation de la production d'énergie.

L'excellente performance des produits solaires de JA Solar lui a aussi permis d'établir une coopération étroite avec la société énergétique mexicaine de renom, Enova, une filiale de Sempra Energy, et d'offrir des modules solaires totalisant 200 MW pour le projet de celle-ci dans le désert de Sonora.

M. Cao Bo, vice-président de JA Solar, affirme : « Nous sommes optimistes quant aux perspectives de l'industrie et du développement de l'énergie solaire au Mexique. En 2017, nous avons constitué une filiale mexicaine pour élargir notre présence et pour soutenir davantage nos clients et nos partenaires de la région. JA Solar continuera de mettre l'accent sur l'augmentation de sa part de marché dans la région et d'offrir à notre clientèle des modules photovoltaïques encore plus fiables et des services de plus grande qualité. »

