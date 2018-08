Invitation aux médias - Conférence de presse - Accélérateur de création d'entreprises technologiques

SHERBROOKE, QC, le 3 août 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Sherbrooke, M. Luc Fortin, au nom de la vice‑première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, et du ministre des Finances, M. Carlos Leitão, vous invite à une conférence de presse concernant le fonds Accélérateur de création d'entreprises technologiques (ACET).

Date : Le lundi 6 août 2018



Heure : 10 h 30



Endroit : Pavillon 1 - Centre des Technologies Avancées

3000, boulevard de l'Université

Sherbrooke (Québec) J1N 0J8

Veuillez confirmer votre présence auprès de MmeJessie Deschamps à l'adresse courriel suivante : jessie.deschamps@economie.gouv.qc.ca.

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique