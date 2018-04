Invitation aux médias - Annonce concernant les services de santé offerts à l'Hôpital du Centre-de-la-Mauricie

SHAWINIGAN, QC, le 15 avril 2018 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, accompagné de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette, madame Julie Boulet, et du député de Saint-Maurice, monsieur Pierre Giguère, procédera à une annonce importante concernant les services de santé offerts à l'Hôpital du Centre-de-la-Mauricie.

DATE : Le lundi 16 avril 2018



HEURE : 14 h 30



LIEU : Salle d'attente (Rez-de-chaussée)

Hôpital du Centre-de-la-Mauricie

50, 119e Rue

Shawinigan (Québec) G9P 5K1

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux