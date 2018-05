Invitation aux médias - Annonce concernant le renforcement des services de première ligne dans la région de Montréal

VERDUN, QC, le 6 mai 2018 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, accompagné de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et députée de Verdun, madame Isabelle Melançon, procédera à une annonce concernant le renforcement des services de première ligne dans la région de Montréal.

DATE : Le lundi 7 mai 2018



HEURE : 11 h



LIEU : Petite salle d'attente de l'obstétrique

Clinique médicale du Sud-Ouest

4475, rue Bannantyne, suite 103

Verdun (Québec) H4G 1E2

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux