Invitation aux médias - Annonce concernant le renforcement des services de première ligne dans la région de Montréal

MONTRÉAL, le 15 avril 2018 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le député de D'Arcy-McGee et président du caucus de Montréal, monsieur David Birnbaum, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, procédera à une annonce concernant le renforcement des services de première ligne sur le territoire du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

DATE : Le lundi 16 avril 2018



HEURE : 13 h 30



LIEU : Salle d'attente (10e étage)

Clinique médicale 1851

1851, rue Sherbrooke Est, bureau 101

Montréal (Québec) H2K 4L5

