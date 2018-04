Invitation aux médias - Annonce concernant la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise

POINTE-CLAIRE, QC, le 8 avril 2018 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, et la ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, madame Kathleen Weil, procéderont à une annonce concernant la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise.

DATE : Le lundi 9 avril 2018



HEURE : 11 h



LIEU : Salle 5220

Hôpital général du Lakeshore

160, avenue Stillview

Pointe-Claire (Québec) H9R 2Y2

