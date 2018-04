Innerhalb von 15 Jahren - Schafft dieses Unternehmen den Weg vom IPO zum Billionen-Dollar-Unternehmen?

Der chinesische Online-Händler wird nach Ansicht eines seiner frühen Investoren wahrscheinlich schon in weniger als zehn Jahren auf einen Börsenwert von über 1 Billion US-Dollar kommen.

Zwar ist der Amazon -Konkurrent derzeit "nur" rund 440 Millionen US-Dollar wert, jedoch sei Alibaba noch weit von seinem Gipfel entfernt. Diese Meinung vertritt laut "Bloomberg" zumindest John Ho, der Gründer und Chief Investment Officer von Janchor Partners Ltd, einem Fond, der seit 2012 an Alibaba beteiligt ist.

John Ho begründet seinen Optimismus damit, dass Alibaba gerade erst damit begonnen habe, das Potential, das seine umfangreich gesammelten Kunden- und Nutzerdaten bieten, auszuschöpfen. Schliesslich könne Alibaba dank seiner Plattformen aus den Bereichen Einkauf, Essenslieferung, Fahrradvermietung, Video sowie über seinen Bezahldienst Alipay auf viele Informationen über seine Kunden zurückgreifen.

Zukäufe im Einzelhandelsgeschäft

In den letzten Wochen hat Alibaba jedoch rund 30 Milliarden an Börsenwert eingebüsst. Was die Anleger abschreckte, waren insbesondere zwei Milliarden-Übernahmen im Einzelhandelssegment, die auf die Gewinnmargen des Konzerns drückten. Alibaba verteidigte die Akquisitionen jedoch damit, dass man sich neue Umsatzquellen erschliessen möchte.

Der in Hongkong ansässige Janchor-Fond jedenfalls gehört zu jenen, die von den Zukunftsaussichten von Alibaba überzeugt sind. Laut "Bloomberg" glaubt auch die Mehrzahl der Analysten an den Erfolg des chinesischen Konzerns. So hätten 48 Analysten eine "Buy"-Einschätzung abgegeben und nur ein Analyst ein "Hold"-Rating.

Vorstoss in Lebensmittelmarkt

Der Online-Händler macht sich zudem daran, den Lebensmittelmarkt umzuwälzen. Dazu geht er zum einen Partnerschaften mit etablierten Einzelhandelsgrössen ein, zum anderen gründet er eigene, neue Hybridgeschäfte. So können sich beispielsweise Kunden von Alibabas Hema-Kette an der Kasse per Gesichtserkennung identifizieren und dann das Geschäft ohne Waren verlassen. Die Einkäufe werden dann direkt nach Hause geliefert.

Drei Jahre nach dem Start schreiben die Hema-Geschäfte zwar noch kleine Verluste. Wai-Chan Chan, Analyst bei der Managementberatung Oliver Wyman, ist laut "Bloomberg" jedoch überzeugt, dass mit etwas mehr Zeit und einem zunehmenden Geschäftsvolumen schon bald der "Break Even" erreicht werden kann. Denn auch Chan sieht den Schlüssel zum Erfolg in Alibabas umfangreichen Informationen über das Konsumverhalten der Kunden.

Redaktion finanzen.ch