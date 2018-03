Inficon steigert Reingewinn markant - Dividende wird auf 20 CHF angehoben

(Zusammenfassung)

Bad Ragaz (awp) - Inficon hat im Schlussquartal 2017 den Umsatz auf Rekordniveau gesteigert und die Marge verbessert. Der Reingewinn profitierte im Quartal von der US-Steuerreform und legte auch im Gesamtjahr kräftig zu. Positiv wirken sich die gute Konjunktur sowie die grosse Nachfrage im Bereich Halbleiter und der Flachbildschirmtechnik OLED aus. Ein positiver Ausblick und die Dividendenanhebung stützen den Aktienkurs.

"Die Trends für einen Grossteil unserer Märkte ist weiter positiv", sagte CEO Lukas Winkler an der Bilanzmedienkonferenz am Dienstag. Das Wachstum im laufenden Jahr werde jedoch nicht so stark ausfallen wie im Vorjahr.

Der Reingewinn stieg 2017 um rund 48% auf 59,5 Mio USD. Die Aktionäre können sich angesichts des höheren Gewinns über eine Dividendenanhebung um 4 CHF auf 20 CHF freuen. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 86% des Gewinns.

Die restlichen Kennzahlen für 2017 waren bereits bekannt, sie wurden leicht nach oben angepasst. Demnach wuchs der Umsatz im Gesamtjahr um rund 21% auf 373,6 Mio USD und der EBIT um rund 44% auf 73,6 Mio USD. Die entsprechende Marge verbesserte sich damit auf 19,7% nach 16,5% im Vorjahr.

SEMI & VACUUM COATING SORGT IN ASIEN FÜR WACHSTUM

Nach Marktsegmenten betrachtet, verbuchte Semi & Vacuum Coating 2017 mit einem Umsatzplus von rund 39% auf rekordhohe 167 Mio USD das stärkste Wachstum. General Vacuum wuchs um 19% auf 104,9 Mio und Refrigeration, Airconditioning & Automotive um 12% auf 76,2 Mio. Einzig der Markt Security & Energy blieb mit 25,5 Mio um 23% hinter Vorjahr zurück. Dies hatte auch Einfluss auf die Entwicklung in den Regionen, wobei Asien (+33% auf 174,2 Mio) am stärksten wuchs, gefolgt von Europa (+21%, 95,7 Mio). Die Marktregion Amerika verbuchte mit +3,2% auf 99,2 Mio das geringste Wachstum.

REKORDUMSATZ IM VIERTEN QUARTAL

Im Schlussquartal wurde beim Umsatz ein Plus von 18% auf 102,1 Mio USD verbucht, nachdem die Verkäufe in allen Zielmärkten und Regionen gestiegen sind. Das organische Wachstum betrug 16%. Der Betriebsgewinn (EBIT) verbesserte sich um 22% auf 22,2 Mio und die Marge um 70 Basispunkte auf 21,8%. Der Reingewinn lag mit 21,5 Mio nahe am EBIT.

"Bedingt durch die US-Steuerreform haben wir im vierten Quartal deutlich weniger Steuern gezahlt", sagte Winkler. Sie betrugen im Schlussquartal gerade einmal 0,8 Mio verglichen mit 4,0 Mio USD im Vorjahreszeitraum.

In diesem Zeitraum habe das Segment General Vacuum von der konjunkturelle Entwicklung, Marktanteilsgewinne sowie von ersten Umsatzbeiträge neu entwickelter Produkte profitiert, etwa für die Lebensmittelverpackung. Semi & Vacuum Coating erhielt Rückenwind vom positiven Marktumfeld im traditionellen Halbleiterbereich, der hohen Nachfrage nach OLED-Flachbildschirmen sowie dem Kapazitätsaufbau in Asien.

Das klassische Kälte- und Klimageschäft im Bereich Refrigeration, Airconditioning & Automotive habe sich weltweit auf hohem Niveau stabil gezeigt, so Inficon. Erfreulich hätten sich die Lieferungen zur Dichtigkeitsprüfung von Automobil-Bauteilen entwickelt, besonders auch von Batterien für Elektroautos. Security & Energy, deren Entwicklung von staatlichen Grossaufträgen und deren Timing bestimmt wird, verdoppelte im Schlussquartal den Umsatz.

NEUE PRODUKTE UND ANWENDUNGSBEREICHE STÜTZEN WACHSTUM

Das Management erwartet aufgrund der positiven Marktbeurteilung, den Marktanteilsgewinnen sowie steigenden Umsätzen mit neuen Produkten und aus zusätzlichen Anwendungsbereichen weiteres Wachstum. Für das laufende Jahr peilt das Management einen Umsatz von rund 400 Mio USD sowie eine Betriebsgewinnmarge von über 19% an. Das würde rein rechnerisch einem Wachstum von 7% entsprechen und einem EBIT von 76 Mio.

Die Analysten werten Reingewinn und Dividende positiv und die Inficon-Aktien gewinnen am Dienstagmittag 3,1% auf 575 CHF, während der Gesamtmarkt (SPI) (-0,04%) gehalten notiert.

yr/tp