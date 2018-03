Implenia steigert Auftragsbestand - GV segnet alle Anträge ab

Gegen Ende des ersten Quartals liege dieser bei rund 6,4 Mrd CHF nach 6,0 Mrd per Ende 2017, teilt Implenia am Dienstag mit. An der heutigen Generalversammlung stimmten die Aktionäre zudem allen Anträgen des Verwaltungsrates zu.

Gutgeheissen wurde insbesondere der Ausschüttungsvorschlag, der eine ordentliche Dividende von 2,00 CHF vorsieht. Angenommen wurden auch die Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie der Vergütungsbericht 2017.

Neu in denVerwaltungsrat wurde Martin Fischer gewählt. Er ersetzt Chantal Balet Emery, die nicht mehr zur Wiederwahl angetreten war. Alle bisherigen Verwaltungsräte wurden für eine weitere Amtszeit bestätigt.

Dietlikon (awp)