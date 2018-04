Implenia baut Parking Kunstmuseum Basel - Volumen von über 40 Millionen Franken

Dietlikon (awp) - Implenia hat einen Grossauftrag an Land gezogen. Als Totalunternehmerin baut die Gesellschaft das Parking Kunstmuseum unter dem St. Alban-Graben in Basel, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst. Bauherrin ist laut den Angaben ein Fonds der Credit Suisse. Das Auftragsvolumen liege bei über 40 Millionen Franken.

Insgesamt entstehen laut der Mitteilung im neuen Parkhaus 350 Abstellplätze für Personenfahrzeuge. Der Baubeginn sei für den kommenden Dezember geplant, die Arbeiten würden bis im Sommer 2021 dauern. Das unterirdische Parkhaus werde Parkplätze in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten Kulturinstitutionen und der bekannten Basler Einkaufsmeile Freie Strasse bieten.

rw/mk