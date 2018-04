Iberdrola fordert unabhängige Führung bei Siemens Gamesa - Bericht

FRANKFURT/BARCELONA (Dow Jones)--Die Spannungen zwischen Siemens und Iberdrola wegen unterschiedlicher Auffassungen zur Führung des Windanlagenherstellers Siemens Gamesa sind laut Berichten spanischer Medien auch nach einem Treffen der beiden Konzernchefs nicht beseitigt.

Iberdrola-CEO Ignacio Galan forderte nach Informationen der Zeitung Expansion Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser zu einer Neubesetzung der Führungsspitze von Siemens Gamesa auf. Galan wünsche sich unabhängige Manager für die Posten von CEO und Chairman, schreibt die Zeitung und beruft sich dabei auf nicht genannte Quellen. Siemens wollte sich dazu auf Anfrage nicht äussern.

Siemens-Gamesa-CEO Martin Tacke kommt vom Münchener Konzern, Chairwoman Rosa Garcia ist CEO der spanischen Landesgesellschaft von Siemens. Der Iberdrola-Chef ist mit der Aktienkursentwicklung des nahe Bilbao beheimateten Unternehmens nicht zufrieden und hat dies auch öffentlich gemacht. Die Windenergiebranche steht vor dem Hintergrund der veränderten Marktbedingungen unter erheblichem Preisdruck. Siemens Gamesa will weltweit 6.000 Stellen abbauen und die Fertigung verschlanken.

Siemens hatte vor einem Jahr sein Windenergiegeschäft in den spanischen Gamesa-Konzern eingebracht. Seither hält der DAX-Konzern mit 59 Prozent die Mehrheit und Iberdrola mit etwa 8 Prozent eine Minderheitsposition. Kaeser und Galan hatten sich am Mittwoch in Madrid zu einem persönlichen Gespräch getroffen.

Anschliessend sagte Kaeser, das Management des Unternehmens geniesse die volle Rückendeckung von Siemens. Vorwürfe von Iberdrola, Siemens verstosse mit seiner Corporate Governance gegen die Fusionsvereinbarung und müsse deshalb den ausstehenden Siemens-Gamesa-Aktionären ein Übernahmeangebot unterbreiten, wies Kaeser zurück. Siemens habe zu jeder Zeit die Vertragsbedingungen erfüllt und auch sonst nicht gegen Gesetze verstossen, liess er verlauten. Galan soll wegen angeblichen Vertragsbruchs die spanische Börsenaufsicht CNMV eingeschaltet haben.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2018 04:26 ET (08:26 GMT)