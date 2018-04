IAC Group reçoit un investissement stratégique de Gamut Capital Management qui renforce de manière importante sa structure de capital

La restructuration du capital placera la société sur de solides assises financières à long terme

LUXEMBOURG, 7 avril 2018 /CNW/ -- International Automotive Components Group S.A. (« IAC »), un chef de file mondial dans les solutions intérieures légères et faites de nouveaux matériaux du secteur de l'automobile et des déplacements, annonce aujourd'hui avoir conclu de nouveaux engagements financiers qui renforcent considérablement son bilan et qui améliorent sa souplesse financière.

Dans le cadre de la restructuration du capital, IAC émettra 215 millions $ de billets garantis prioritaires venant à échéance en avril 2023 à des fonds gérés par Gamut Capital Management LP (« Gamut »), une société new-yorkaise de financement par capitaux propres de marché intermédiaire. Les produits, ainsi que les fonds en caisse, serviront à refinancer les billets garantis prioritaires d'IAC à 9,125 pour cent d'une valeur de 300 millions $ venant à échéance le 1er juin 2018. Gamut acquerra aussi une participation minoritaire dans IAC et nommera des représentants au conseil d'administration. WL Ross and Co. LLC (« WL Ross »), une division d'Invesco Ltd., ainsi que Franklin Mutual Advisers LLC, demeureront les actionnaires majoritaires de la société.

Stephen Toy, directeur général principal et co-chef de WL Ross, déclare : « C'est une journée très excitante pour IAC, ses partenaires et ses employés. La transaction témoigne de la robustesse du plan d'affaires d'IAC et de la confiance à l'égard de celui-ci. Elle positionne aussi la société pour connaître un succès durable à long terme. »

Stan Parker, partenaire fondateur de Gamut, ajoute : « IAC est une société à l'avant-plan du marché qui dispose d'une envergure substantielle, d'une clientèle de premier ordre et de nombreuses occasions de croissance. Nous sommes très heureux de soutenir IAC et son équipe de direction, et aussi de nous associer à WL Ross et Franklin Mutual Advisers, alors qu'ils continuent d'avancer pour mettre en œuvre des améliorations transformationnelles dans l'ensemble des activités commerciales. »

La transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles et devrait être terminée d'ici la fin d'avril.

Perella Weinberg Partners LP sert de conseiller financier auprès d'IAC alors que Jones Day agit comme conseiller juridique. Jefferies Group, LLC sert de conseiller financier auprès de Gamut, tandis que Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP agit à titre de conseiller juridique.

À propos de IAC Group

Ayant son siège social au Luxembourg, International Automotive Components (IAC) est un fournisseur mondial de premier plan de systèmes et de composantes automobiles, dont des tableaux de bord, des systèmes de console, des panneaux de porte, des garnitures de toit et des dispositifs supérieurs auprès des fabricants automobiles de partout dans le monde. En 2017, les ventes de la société étaient estimées à 4,4 milliards $. IAC Group exploite plus de 50 usines de fabrication dans 16 pays. La société dispose au total de 60 emplacements dans 19 pays, dont 19 centres commerciaux, techniques et de conception, et elle emploie plus de 22 000 personnes dans le monde. Pour obtenir plus d'information, visitez www.iacgroup.com.

À propos de Gamut Capital Management

Gamut Capital Management est une firme d'investissement privé établie à New York gérant 1 milliard $ d'actifs au sein du marché intermédiaire. Gamut a été fondée en 2015 par Stan Parker et Jordan Zaken, qui comptent plus de 35 ans d'expérience combinée de placement dans des titres de participation privés au sein d'une vaste gamme d'industries, dans un large éventail de structures traditionnelles et non traditionnelles de fonds de capital-investissement privés, et dans différents cycles économiques. Les professionnels transactionnels chevronnés de Gamut ont réalisé des investissements dans plus de 30 sociétés de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Pour en apprendre plus, visitez www.gamutcapital.com.

À propos de WL Ross & Co. LLC

WL Ross & Co. LLC est une société de financement par capitaux propres spécialisée dans le marché intermédiaire, les restructurations, les rachats, les redressements et les situations spéciales. La firme est détenue en propriété exclusive par Invesco et fait partie de Invesco Private Capital Division, qui lui appartient.

SOURCE International Automotive Components