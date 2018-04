IAC Group bénéficie d'un investissement stratégique de Gamut Capital Management qui renforce significativement la structure du capital

La recapitalisation assurera à la société une solide assise financière à long terme

LUXEMBOURG, 7 avril 2018 /PRNewswire/ -- International Automotive Components Group S.A. (« IAC »), un leader automobile et en mobilité mondial proposant des solutions d'intérieur légères et composées de matériaux nouveaux, a annoncé aujourd'hui avoir consolidé de nouveaux engagements financiers qui renforceront significativement son bilan et amélioreront sa flexibilité financière.

Dans le cadre de la recapitalisation, IAC émettra 215 millions $ de billets garantis de premier rang à échéance au mois d'avril 2023 à des fonds gérés par Gamut Capital Management LP (« Gamut »), un cabinet de capital-investissement du marché intermédiaire situé à New York. Le produit et les liquidités en caisse seront utilisés pour refinancer les billets garantis de premier rang d'IAC de 9,125 pour cent d'un montant de 300 millions $ à échéance au 1er juin 2018. Gamut acquerra également une participation minoritaire dans IAC et nommera des représentants au comité. WL Ross and Co. LLC (« WL Ross »), une division d'Invesco Ltd., et Franklin Mutual Advisers LLC, resteront les principaux actionnaires de la société.

Stephen Toy, directeur général principal et codirecteur de WL Ross, a déclaré : « C'est un jour passionnant pour IAC, ses partenaires et employés. Cette transaction témoigne de la solidité du modèle d'affaires d'IAC et de la confiance accordée. Elle inscrit la société dans une perspective de réussite durable et à long terme. »

Stan Parker, partenaire fondateur de Gamut, a ajouté : « IAC est une entreprise dominante sur le marché avec une envergure substantielle, une base clients de premier ordre et de nombreuses opportunités de croissance. Nous sommes ravis de soutenir IAC ainsi que son équipe de direction et de nous associer à WL Ross et Franklin Mutual Advisers, alors que l'entreprise continue de progresser dans la mise en œuvre d'améliorations transformationnelles dans toute la société. »

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait s'achever avant la fin du mois d'avril.

Perella Weinberg Partners LP intervient en tant que conseiller financier pour IAC et œuvre en tant que conseiller juridique. Jefferies Group, LLC intervient en tant que conseiller financier pour Gamut et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP œuvre en tant que conseiller juridique.

À propos d'IAC Group

Située au Luxembourg, International Automotive Components (IAC) est un important fournisseur mondial de composants et systèmes automobiles, et notamment de tableaux de bord, de systèmes de consoles, de panneaux de portes, de garnitures de toits et de systèmes de plafonniers destinés aux constructeurs automobiles du monde entier. Le chiffre d'affaires 2017 de la société s'est élevé à environ 4,4 milliards $. IAC Group exploite plus de 50 établissements de fabrication dans 16 pays. La société, qui emploie plus de 22 000 personnes dans le monde, possède plus de 60 sites au total répartis dans 19 pays, et notamment 19 centres de conception, techniques et commerciaux. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.iacgroup.com.

À propos de Gamut Capital Management

Gamut Capital Management est un cabinet privé d'investissement situé à New York qui gère 1 milliard $ d'actifs axés sur le marché intermédiaire. Gamut a été fondé en 2015 par Stan Parker et Jordan Zaken, qui comptent à eux deux plus de 35 ans d'expérience en placement de capital-investissement dans de nombreux secteurs d'activités, dans un large spectre de structures de capital-investissement traditionnelles et non traditionnelles, et à travers tous les cycles économiques. Les professionnels des transactions expérimentés de Gamut ont réalisé des investissements dans plus de 30 sociétés en Amérique du Nord et en Europe. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.gamutcapital.com.

À propos de WL Ross & Co. LLC

WL Ross & Co. LLC est un cabinet de capital-investissement spécialisé dans le marché intermédiaire, les restructurations, les acquisitions, les redressements d'entreprises et les situations spéciales. Le cabinet est détenu entièrement par Invesco et appartient à sa division Invesco Private Capital.