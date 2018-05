Huber+Suhner-Aktien nach Aufstufung gesucht

Die Aktien der in der elektrischen und optischen Verbindungstechnik tätigen Huber+Suhner-Gruppe legen am Mittwoch markant zu.

Als Treiber erweist sich eine Kaufempfehlung durch Baader Helvea.

Um 10.25 Uhr verzeichnen Huber+Suhner ein Plus von 5,0 Prozent auf 61,00 Franken, das Tageshoch lag gar bei 61,40 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) geht gleichzeitig um 0,11 Prozent zurück.

Baader Helvea hat am Vorabend das Rating für Huber+Suhner auf "Buy" von "Hold" hochgestuft und gleichzeitig das Kursziel auf 70 von 55 Franken deutlich erhöht. Das Unternehmen stehe sowohl hinsichtlich des Wachstums als auch der operativen Marge an einem Wendepunkt, hiess es von den Analysten zur Begründung. In Schlüsselmärkten wie Mobilfunk, Raumfahrt und Verteidigung sowie Bahnen werde wieder längerfristig investiert.

Zudem habe das Unternehmen die Wachstumsbasis in den vergangenen Jahren verbreitert, etwa im Bereich E-Mobilität. Entsprechend erwartet Baader Helvea, dass das durchschnittliche jährliche Wachstum in den Jahren 2017 bis 2022 auf 3 bis 5 Prozent anzieht, nachdem es in den vergangenen fünf Jahren bei 1 Prozent gelegen hatte. Die operative Gewinnmarge dürfte von den 7,5 Prozent im vergangenen Jahr in den oberen Bereich des von Unternehmen formulierten Zielbandes von 8 bis 10 Prozent vorrücken.

Insgesamt sieht Baader Helvea einiges an positivem Überraschungspotential bei Huber+Suhner.

cf/tp

Zürich (awp)