Hot Stock der Wall Street: Twitter

Im Vorjahreszeitraum schrieb Twitter noch 62 Millionen Dollar Minus. Videowerbung steuert mittlerweile mehr als die Hälfte zum Anzeigenumsatz bei. Der Gesamtumsatz legte im Auftaktquartal um 21 Prozent auf 665 Millionen Dollar zu. Analysten hatten nur mit 605 Millionen Dollar gerechnet. Twitter hat 336 Millionen aktive Nutzer im Monat. Vor Jahresfrist waren es noch 330 Millionen. Vorstandschef Jack Dorsey baut die Werbemöglichkeiten massiv aus.. Disney wird Live-Sport speziell über Twitter strea­men, um mehr Videozuschauer anzuziehen. Auch mit anderen Medienkonzernen kooperiert Twitter, um das Video-Angebot auszubauen. US-Präsident Trump erhöht die Bekanntheit des Dienstes durch seine vielen Tweets zusätzlich. Bereits im vierten Quartal gelang nach langer Durststrecke der Turn­around mit 91 Millionen Dollar Gewinn. In der Kriegskasse liegen mehrere Milliarden. Der Chart sieht nach der Bodenbildung gut aus.

Branche: Internetmedien

Firmensitz: San Francisco, Kalifornien (USA)

Börsenwert: 18,6 Mrd. €



