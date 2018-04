Je stärker die Märkte schwanken, desto besser läuft das Geschäft. Beliebt ist das Trading im Volatilitätsindex VIX. Mit nur 889 Vollzeitkräften ist der Derivateprofi schlank aufgestellt. 2016 und 2017 blieb ein Überschuss von 184 beziehungsweise 396 Millionen Dollar hängen. Analysten rechnen mit einem kräftigen Ergebnisanstieg in den kommenden Jahren. Der Kurs entwickelt sich abgesehen von kurzzeitigen Korrekturen kontinuierlich nach oben. Seit 2010 legte der Titel um 260 Prozent in Dollar zu.Aktionäre kassieren regelmässig Dividende. 2017 übernahm Konzernchef Edward Tilly den Konkurrenten Bats Global Marketplace für 3,2 Milliarden Dollar. Die Synergien sind hoch, CBOE steht noch mit 1,2 Milliarden Dollar langfristig in der Kreide. Die Schulden sinken aber dank hoher Cashflows zügig. Wegen der Steuerreform reduziert sich die Steuerquote um bis zu zehn Prozentpunkte auf 27,5 Prozent. Tilly kauft Aktien zurück und wird vermutlich die Dividende erhöhen.