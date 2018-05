Hot Stock der Wall Street: 58.com

Der Konzern betreibt Rubrikenmärkte in China, darunter 58.com, Ganji und das Immobilien-Portal Anjuke. In über 500 Städten Chinas ist der Dienst verfügbar.

Eine Tochterfirma von 58.com vermittelt Servicekräfte an Konsumenten, die den Hausputz, Umzug oder die Maniküre übernehmen. Anzeigen können zum Teil kostenlos aufgegeben und gelesen werden. Onlinerubriken erscheinen auf den ersten Blick langweilig, dabei wird hier Geld wie Heu verdient.auf 1,5 Milliarden Dollar. 196 Millionen Dollar Gewinn blieben hängen. Der freie Cashflow betrug starke 400 Millionen Dollar. Besonders gefragt sind Jobangebote, Zweitwohnsitze und Vermietungen sowie Gebrauchtwagen. Im Kurs stecken reichlich Vorschusslorbeeren. Dafür stimmt die Story.Für das erste Quartal stellt Gründer und Vorstandschef Michael Yao einen Umsatz ­zwischen 361 und 377 Millionen Dollar in Aussicht. Analysten sehen auf absehbare Zeit Umsatzzuwächse von über 20 Prozent pro Jahr. Der Gewinn soll noch schneller steigen. Führende US-Investoren wie Fidelity oder Blackrock besitzen bedeutende Aktienpakete.

Branche: Dienstleistungen

Firmensitz: Peking, Volksrepublik China

Börsenwert: 9,7 Mrd. €



Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.







