Hilti erzielt 2017 deutlich mehr Gewinn

Der Betriebsgewinn stieg um 15% auf 692 Mio CHF. Unter dem Strich verdiente der Hersteller der legendären roten Bohrmaschine 530 Mio CHF. Das sind 10% mehr als im Vorjahr.

Damit hat Hilti ein weiteres Rekordergebnis erzielt. Der Umsatz legte um 10,8% auf 5,1 Mrd CHF zu, wie der Konzern bereits im Januar bekannt gegeben hatte. Damit hat der Umsatz erstmals die Marke von 5 Milliarden geknackt.

Hilti habe 2017 die gute Marktlage nutzen können und den Umsatz in allen Geschäftsregionen gesteigert, teilte der Liechtensteiner Konzern am Freitag in einem Communiqué mit. Man habe den Investitionskurs der vergangenen Jahre auch 2017 beibehalten. Schwerpunkt seien der Ausbau des weltweiten Vertriebsteams, die Entwicklung von neuen Produkten, Software und digitalen Angeboten.

Dies hat auch Auswirkungen auf den Personalbestand: Dieser nahm um 9% auf rund 26'900 Mitarbeiter zu.

Für den Ausblick zeigt sich Hilti erneut optimistisch: Für 2018 gehe man weiterhin von einem positiven Umfeld aus. Ohne Störungen der Weltpolitik würden ähnlich hohe Wachstumsraten erwartet wie im vergangenen Jahr.

Schaan (awp)