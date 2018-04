Hikvision tient son sommet d'été AI Cloud qui « façonne l'intelligence »

Le sommet a débattu de la construction d'un écosystème basé sur l'intelligence artificielle (IA) par le biais d'une collaboration ouverte

HANGZHOU, Chine, 5 avril 2018 /PRNewswire/ -- Organisé par Hikvision, le AI Cloud World Summit 2018 s'est tenu avec succès au Hangzhou International Expo Centre, les 30 et 31 mars.

Ont assisté au sommet plus de 2 000 participants, notamment des experts de l'industrie et des universitaires, ainsi que des partenaires de Hikvision, parmi lesquels Microsoft, Intel, Milestone Systems et AxxonSoft. Les participants et les présentateurs ont exploré les tendances en termes de développement de l'IA, ses applications concrètes et les possibilités de collaboration entre partenaires liés à l'IA sur les marchés mondiaux.

Hikvision a lancé AI Cloud en octobre 2017 lors du salon China Public Security Expo organisé à Shenzhen. AI Cloud est un concept de développement né de l'ère de l'Internet des Choses (IdO). Il s'agit d'une architecture à trois couches qui intègre le cloud computing et l'edge computing pour fournir une perception multidimensionnelle et un traitement utilisateur aux nœuds périphériques, puis traiter les données en temps réel et converger vers les domaines périphériques pour les applications intelligentes et créer de nouvelles données, afin de faire ensuite converger les données à la demande vers le centre du cloud pour l'analyse des Big data.

Construire des écosystèmes de cloud basés sur l'IA grâce à une collaboration ouverte

L'intelligence artificielle est considérée comme une autre technologie émergente qui aura un impact significatif sur la société humaine.

Dans son discours d'introduction, Yunhe Pan, membre de l'Académie chinoise d'ingénierie, a fait remarquer que l'intelligence artificielle est déjà en train d'évoluer vers sa prochaine étape en raison de l'émergence de nouveaux besoins sociaux tels que les villes intelligentes, la médecine intelligente et la conduite autonome, ainsi que des changements importants dans les environnements de l'information comme Internet, l'informatique mobile, le cloud computing, l'Internet des objets, pour ne citer que ceux-là. Autrement dit, la prochaine génération d'intelligence artificielle s'oriente vers l'intelligence des Big data, l'intelligence collective et l'intelligence entre les différents médias.

« Un grand nombre d'exigences d'application surgissent de manière fragmentée. La mise en œuvre de l'IA est principalement limitée par trois facteurs : les données, la puissance de calcul et l'application. Pour accélérer le processus, il est nécessaire que tous les acteurs de chaque industrie soient ouverts et collaborent pour construire un écosystème industriel de l'IA », a déclaré Yangzhong Hu, président de Hikvision lors du sommet. « Pour permettre à un plus grand nombre de partenaires de participer à la construction et au partage de l'écosystème de l'IA, l'entreprise sera pleinement ouverte sur ses produits et services, notamment la plate-forme logicielle AI Cloud, le système de formation, les services d'IA, les services d'annotation et de partage de données, pour ne citer que ceux-là. »

Les besoins émergents pour l'Edge Computing

Lors du sommet, Oliver Philippou, directeur de recherche associé chez IHS Markit, a effectué devant les participants internationaux de Hikvision une présentation intitulée « Intelligence artificielle - le présent et les perspectives futures pour la vidéosurveillance ». Selon M. Philippou, l'augmentation du nombre de caméras réseau sur le marché mondial pousse le développement de l'analyse vidéo vers la convergence - vers les systèmes périphériques et les systèmes cloud - ce qui demande de meilleurs algorithmes et un apprentissage approfondi pour fournir une précision maximale.

Le Dr Shiliang Pu, président de l'Institut de recherche de Hikvision, a partagé les installations de recherche sur l'IA de l'entreprise, ainsi que les étapes franchies et les réalisations obtenues par celle-ci ces dernières années. Le Dr Pu a souligné les avantages de la perception de l'edge computing et sa capacité à générer une connaissance à plusieurs niveaux pour renforcer les applications de l'IA.

Il s'agit là d'efforts conjoints réalisés par divers fournisseurs pour construire cet écosystème de l'IA. Hikvision a eu le plaisir de voir trois de ses partenaires stratégiques - Intel, Milestone Systems et AxxonSoft - prononcer des discours laminaires lors d'une séance du sommet, portant sur le partenariat mutuel et sur la façon dont l'IA modifie les écosystèmes des partenaires.

Pour avoir un aperçu sur l'AI Cloud World Summit de Hikvision, veuillez cliquer sur ce lien et vous découvrirez une vidéo passionnante.

À propos de Hikvision

Hikvision est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions novateurs de vidéosurveillance. Employant les meilleurs professionnels du secteur en termes de recherche et développement, Hikvision fait avancer les technologies principales d'encodage audio et vidéo, de traitement de l'image vidéo et du stockage des données connexes, ainsi que les technologies tournées vers l'avenir telles que le cloud computing, les Big data et l'apprentissage approfondi. En plus du secteur de la vidéosurveillance, Hikvision étend ses activités à la technologie de maison intelligente, l'automatisation industrielle et les industries de l'électronique pour l'automobile, dans l'optique de réaliser ses perspectives à long terme. Créant toujours de la valeur pour ses clients, Hikvision exploite 33 filiales régionales dans le monde entier afin d'atteindre une vraie présence mondiale. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.hikvision.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/662502/Hikvision_AI_Cloud_World_Summit.jpg