Henkel wegen Problemen in Nordamerika mit verhaltenem Jahresstart

Die Probleme seien auf eine Umstellung in den Transport- und Logistiksystemen in den Konsumgütergeschäften zurückzuführen, so der DAX-Konzern. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält die Henkel AG & Co KGaA aber fest.

Die Bereiche Beauty Care sowie Laundry & Home Care würden das erste Quartal wegen der Lieferschwierigkeiten in Nordamerika mit einem negativen organischen Umsatzwachstum abschliessen. Die Ursachen der Probleme seien identifiziert und würden derzeit behoben. Der ursprüngliche Servicelevel soll im Verlauf des zweiten Quartals wieder erreicht werden.

Das Klebstoff- als auch das Hair-Professional-Geschäft seien von den Schwierigkeiten nicht betroffen und entwickelten sich "sehr gut". Insgesamt erwarte Henkel für das erste Quartal ein leicht positives organisches Umsatzwachstum für den Konzern.

