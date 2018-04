Haushalt soll vor der Sommerpause fertig sein

BERLIN (Dow Jones)--Nach den Verzögerungen bei der Regierungsbildung drückt die Koalition beim neuen Haushalt nun aufs Tempo. Die erste Haushaltswoche ist für Mitte Mai in der 20. Kalenderwoche geplant, wie der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Stefan Müller, am Dienstag in Berlin erklärte. Die abschliessenden Beratungen sollen demnach in der letzten Sitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause Anfang Juli abgehalten werden. Die Kabinettsberatung ist für den 2. Mai vorgesehen.

