Hasbro-Aktie volatil: Pleite von Toys'R'Us brockt Hasbro Verlust ein

Die Abwicklung der Spielzeugkette Toys'R'Us hat den Transformers- und Monopoly-Hersteller Hasbro im ersten Quartal in die roten Zahlen gerissen.

Der US-Konzern meldete am Montag einen Verlust von 112,5 Millionen US-Dollar.

Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte der Mattel-Rivale noch rund 69 Millionen Dollar verdient. Der Umsatz sank um 16 Prozent auf 716 Millionen Dollar.

Bei Anlegern kamen die Zahlen nicht gut an, die Hasbro-Aktie fiel in den ersten Handelsminuten um über drei Pozent, erholt sich weiteren Verlauf jedoch. Hasbro machte vor allem die Folgen der Toys'R'Us-Pleite für die schwachen Zahlen verantwortlich. Zudem habe es insbesondere in Europa Probleme gegeben, Lagerbestände abzubauen.

Pawtucket (awp/sda/dpa)