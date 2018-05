Happy Helper A/S: Offentliggørelse af nøgletal for april

Selskabsmeddelelse nr. 5 - 2018

København d. 1 maj 2018

Her følger nøgletal for Happy Helpers aktivitet i perioden fra 1. april 2018 til og med 30. april 2018 - Se vedhæftede.

Happy Helper A/S udsender fremadrettet pressemeddelelser med nøgletal på månedlig basis. Udsendelsen finder sted første hverdag i hver måned og følger denne meddelelse i form. Meddelelserne bliver efterfølgende lagt på selskabets hjemmeside. Der vil ikke være tale om reviderede tal

Bemærk, at denne opgørelse anvender termen "dækningsbidrag” i stedet for "omsætning” som benyttet i tidligere information fra Happy Helper A/S. Ændringen i brug af termer er alene af forståelsesmæssig betydning.

