Hainan Airlines führt am 23. März Nonstop-Service zwischen Changsha und London ein

CHANGSHA, China, 24. März 2018 /PRNewswire/ -- Am 23. März führte Hainan Airlines offiziell einen Nonstop-Service zwischen Changsha und London ein. Der Jungfernflug mit Flugnr. HU421, der am 23. März um 13:15 Uhr (Zeit in Peking) am Changsha Huanghua International Airport abflog, landete am selben Tag um 17:35 Uhr (Ortszeit) am Heathrow Airport. Die Route Changsha – London wird dreimal wöchentlich – montags, mittwochs und freitags – von einer Boeing 787 Dreamliner geflogen.

Nach dem Rollout der Services Changsha – Los Angeles, Changsha – Sydney und Changsha – Melbourne im Jahr 2016 ist dies der vierte interkontinentale Direktflug, der Changsha bedient.

Die strategische Partnerschaft zwischen China und Grossbritannien ist in das goldene Jahrzehnt eingetreten. Die Provinz Hunan und Grossbritannien sind engere Beziehungen in den Bereichen Wirtschaft und Handel sowie Kultur und Tourismus eingegangen, was einen grösseren Raum für Zusammenarbeit bietet.

Nach dem Rollout des Services zwischen Peking und Manchester im Juni 2016 ist dies der zweite Nonstop-Service von Hainan Airlines nach Grossbritannien. Zudem wird Hainan Airlines am 12. Juni den Service Peking – Edinburgh – Dublin einführen. In Übereinstimmung mit den Zielen der „One Belt, One Road"-Initiative der chinesischen Regierung hat Hainan Airlines durch die Verbesserung ihres internationalen Routennetzwerks mehr Gelegenheiten für den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen China und Grossbritannien geschaffen.

Bao Qifa, Vorsitzender von Hainan Airlines, sagte: „Wir glauben, dass die Luftbrücke, die für die Freundschaft zwischen China und Grossbritannien steht, den kulturellen Austausch zwischen den beiden grossartigen Städten an jedem Ende der Route fördern und die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit vertiefen wird; zudem wird sie zur weiteren Verbesserung des bilateralen Handels und des kulturellen Austauschs zwischen den beiden Ländern beitragen."

Flugplan der Hainan Airlines, Changsha – London (alle Zeiten sind Ortszeiten)

Flugnr. Flugzeug Abflughafen Abflugzeit Ankunftszeit Zielflughafen Startdatum Enddatum Flugplan



HU421 787 Changsha 13:15 Uhr 17:35 Uhr London 23.03.2018 24.03.2018 Montag/Mittwoch/Freitag

HU422 787 London 21:00 Uhr 16:20 Uhr + 1 Stunde Changsha

HU421 787 Changsha 11:20 Uhr 16:30 Uhr London 25.03.2018 27.10.2018

HU422 787 London 22:00 Uhr 16:25 Uhr + 1 Stunde Changsha



(Hinweis: Die spezifischen Flugpläne können auf der offiziellen Website von Hainan Airlines bestätigt werden.)

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/658069/Hainan_Airlines_Changsha_London.jpg