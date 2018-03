Haier expose au salon MCE 2018

Une marque leader de la climatisation à l'ère de l'IoT

QINGDAO, Chine, 17 mars 2018 /PRNewswire/ -- Le 13 mars, en Italie, Haier a présenté la seule gamme complète de solutions d'air conditionné intelligentes de l'industrie de la climatisation lors du salon MCE 2018. À cette occasion, la marque a présenté au monde entier son idée de « nettoyer l'air » au lieu de « fabriquer des climatiseurs » à l'ère de l'IoT. D'après Euromonitor International, Haier est la marque leader de la climatisation connectée (qui inclut la climatisation intelligente) dans le monde, avec une part de marché de 30,5 % en 2017 sur la base de ses ventes annuelles. C'est la deuxième fois qu'Haier se classe au premier rang dans cette catégorie.

En vertu de son concept d'« intégration travailleur-utilisateur », Haier utilise l'IoT pour offrir une interaction simplifiée avec les utilisateurs, améliorant la marque et ses produits de manière globale. À l'occasion du salon MCE, Haier a présenté un climatiseur absorbant la lumière et purifiant l'air, un climatiseur avec régulation par zones et un climatiseur autonettoyant de série F facile à installer, ainsi que d'autres nouveaux produits. Parallèlement, la marque a présenté le premier système de climatisation central à lévitation magnétique du secteur, qui réduit la consommation d'énergie de 50 %. Ce produit sera commercialisé en Europe. Quatre-vingt-cinq pour cent des villes de l'Union européenne ne satisfont pas aux normes de qualité de l'UE, ce qui fait de la qualité de l'air intérieur un point d'une importance capitale.

Haier a personnalisé les climatiseurs de la série F pour le marché européen. Ces appareils sont faciles à installer et sont capables de se nettoyer automatiquement. En utilisant un modèle modulaire et facile à installer, ils permettent de gagner jusqu'à 50 % de temps d'installation, mais également 80 % de durée de service, et permettent aussi de produire de l'air propre, éliminant la pollution secondaire en intérieur.

À l'ère de l'IoT, les climatiseurs ne sont que le véhicule ; ce dont les clients ont vraiment besoin, c'est d'un air propre. En Chine, les magnats traditionnels de la climatisation exercent un contrôle important sur le domaine matériel. Haier a tiré parti des opportunités créées par l'IoT pour mettre fin aux monopoles, devenant la marque leader de la climatisation à l'ère de l'IoT.

Haier a pour philosophie de « vendre de l'air », ce qui lui a valu dix prix de numéro un, avec une couverture géographique qui inclut les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Italie, la Thaïlande, le Pakistan et l'Inde. Haier est non seulement numéro un sur le marché russe, mais est également la première marque chinoise en Italie et en Europe. Aux États-Unis, Haier + GE Appliances se classe au rang de numéro un sur le marché.

Les climatiseurs Haier ont bâti un écosystème de l'air à l'ère de l'IoT qui fait parler de lui à travers tout le secteur. Haier favorise également la promotion des modèles commerciaux chinois.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/654724/Haier.jpg