HUGO BOSS-Aktie leichter: Prognose nach solidem Jahresauftakt bestätigt

Das operative Ergebnis legte aufgrund geringerer Aufwendungen zu. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte der MDAX -Konzern.

Der Umsatz lag im Zeitraum von Januar bis März bei 650 Millionen Euro nach 651 Millionen im Vorjahr. Wechselkursbereinigt ergab sich ein Anstieg um 5 Prozent. Das EBITDA vor Sondereffekten stieg geringfügig auf 99 von 97 Millionen Euro. Das EBIT legte um 8 Prozent auf 70 Millionen Euro zu.

Das Konzernergebnis steigerte HUGO BOSS um 3 Prozent auf 50 Millionen Euro. Während der Umsatz leicht unter den Markterwartungen der Analysten lag, übertraf Hugo Boss die Prognosen der Analysten bei den Ergebniskennziffern leicht.

Für 2018 stellt HUGO BOSS nach wie vor ein im Vergleich zum Vorjahr beschleunigtes Umsatzwachstum eines währungsbereinigten Anstiegs im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Dabei wird beim eigenen Einzelhandel ein Plus im mittleren einstelligen Prozentbereich gerechnet, während das Grosshandelsgeschäft wieder auf einen Wachstumskurs einschwenken soll.

Das bereinigte EBITDA soll innerhalb einer Spanne von minus bis plus 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr liegen, die Rohertragsmarge stabil bleiben. Das Ergebnis unter dem Strich soll bestenfalls im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen.

Die Aktien des Bekleidungsunternehmens liefen in den vergangenen Wochen nach oben, was nach den Zahlen zu Gewinnmitnahmen an XETRA führt. Im frühen Handel geben die Papiere rund zwei Prozent ab.

