HOCHTIEF-Tochter erhält Aufträge über 670 Miillionen AUD

FRANKFURT (Dow Jones)--Der australische Bergbaudienstleister Thiess hat in Indonesien drei Aufträge erhalten. Die indirekt zu HOCHTIEF gehörende Gesellschaft bezifferte das Ordervolumen für Dienstleistungen in diversen Kohleminen auf insgesamt 670 Millionen australische Dollar, gut 414 Millionen Euro. Thiess werde über einen Zeitraum von zweieinhalb bis drei Jahren Dienstleistungen für die Kohleminen Wahana, Satui und Senakin in der indonesischen Provinz Kalimantan erbringen, wie die HOCHTIEF-Tochter CIMIC mitteilte, zu der Thiess gehört.

March 28, 2018