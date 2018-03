HEVC Advance supprime les redevances de distribution de contenu et réduit certains taux de redevances et certains plafonds

Ces changements faciliteront l'accès des consommateurs à la meilleure expérience vidéo, où qu'ils soient et de quelque manière que ce soit

BOSTON, 14 mars 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, HEVC Advance, un administrateur indépendant de licences, a annoncé qu'elle avait supprimé la distribution de contenu « par abonnement » et « titre par titre » de la licence de brevet HEVC Advance an vue de favoriser l'adoption de HEVC et d'aider les distributeurs par diffusion en continu, par câble, par voie hertzienne et par satellite à proposer la meilleure expérience vidéo aux consommateurs. Avec cette annonce, HEVC Advance cessera de proposer des licences et d'exiger des redevances pour la distribution de contenuHEVC non physique, y compris la diffusion sur Internet, par câble, par voie hertzienne et par satellite.

« Depuis sa création, HEVC Advance s'est efforcée de promouvoir l'adoption de HEVC et de permettre aux consommateurs de bénéficier de la meilleure expérience vidéo. En supprimant de notre licence la distribution de contenu HEVC non physique, nous nous transformons pour répondre aux besoins des distributeurs qui souhaitent adopter HEVC, réaliser d'incroyables économies de largeur de bande et mieux faire connaître le 4K UHD aux consommateurs », explique le PDG de HEVC Advance, Pete Moller.

Par ailleurs, HEVC Advance a i) augmenté ses remises pour la « maison connectée moins chère » et d'autres catégories de services pour la région 1 pour proposer des rabais pouvant atteindre 80 dollars par unité, ii) réduit ses plafonds d'entreprise de distribution de dispositifs et de contenu de 45 millions de dollars à un plafond d'entreprise unique de 40 millions de dollars, et iii) élargi ses remises de programme de marque pour inclure les supports physiques. La distribution de contenu physique (c'est-à-dire les disques Blu-ray et d'autres types de supports physiques) et les dispositifs seront toujours mis en licence. Pour plus d'informations et consulter le barème de redevances actualisé, rendez-vous sur https://www.hevcadvance.com.

À propos de HEVC Advance

HEVC Advance est un administrateur indépendant de licences qui a été créé pour diriger le développement, l'administration et la gestion de la communauté de brevets HEVC/H.265 pour l'octroi de brevets essentiels. HEVC Advance fournit un mécanisme d'octroi des licences transparent et efficace pour la technologie brevetée HEVC. Pour de plus amples informations sur HEVC Advance, rendez-vous sur https://www.hevcadvance.com.

Contact : press@hevcadvance.com